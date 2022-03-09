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Более двух тысяч нарушений пресекли на дорогах Псковской области за неделю

2060 нарушений в области безопасности дорожного движения сотрудники ГИБДД пресекли на территории псковского региона за неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД по области.

С 14 по 20 марта полицейские выявили 43 водителей, управлявших автомобилями в пьяном виде, в том числе за повторное управление в нетрезвом состоянии задержали 6 водителей.

За данный период зарегистрировали 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек пострадал, еще 15 получили травмы различной степени тяжести (из них трое детей).

«Уважаемые водители, зачастую именном управление транспортными средствами в состоянии опьянения и превышение скоростного режима являются причинами дорожно-транспортных происшествий и тяжелых последствий», – напомнили в управлении.

Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными на дороге.