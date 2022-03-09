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В ГИБДД предупредили псковичей об опасной ситуации на дороге

Госавтоинспекция обращает внимание всех участников дорожного движения на обязательное соблюдение ПДД в связи с неблагоприятными изменениями погодных условий на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

По данным Псковского гидрометцентра, в регионе ожидаются осадки в виде снега и дождя. Они будут сопровождаться колебаниями температуры воздуха в районе нуля градусов. «Главная опасность смены температуры с оттепели на заморозки и обратно создает благоприятные условия для возникновения гололедицы», – заметили в управлении.

Все, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения ГИБДД, говорится в сообщении.