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Сотрудники ГИБДД и мотоциклисты разъяснили великолучанам требования дорожной безопасности

Акция «Автомобилист, нас дома ждут дети!» прошла в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки.

Фото: пресс-служба ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки

Целью ее стало предотвращение ДТП с участием владельцев мототранспорта.

Сотрудники ГИБДД и мотоциклисты провели разъяснительные беседы с водителями автомобилей, призывали их строго соблюдать требования дорожной безопасности, а также вручали тематические листовки. В акции приняли участие и журналисты местных СМИ.

Личный состав отдела ГИБДД с привлечением мотоциклистов организовывает и другие акции профилактической направленности. Их задача – формирование на территории города уважительного отношения участников дорожного движения друг к другу, пояснили в ведомстве.