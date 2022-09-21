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Псковским водителям напомнили сроки оплаты штрафов

Оплата административного штрафа должна быть произведена в течение 60 дней с того момента, когда постановление об административном правонарушении вступило в силу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

«В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ при уплате административного штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение административного правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа - он может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа», – отметили в ведомстве.

Информацию об имеющихся административных штрафах, а также порядке оплаты и реквизитах зачисления можно получить сайте Госуслуг в разделе «Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения» и на официальном сайте ГИБДД.

Госавтоинспекция области рекомендует автовладельцам своевременно оплачивать наложенные административные штрафы, добавили в ведомстве.