Псковским водителям напомнили сроки оплаты штрафов

Оплата административного штрафа должна быть произведена в течение 60 дней с того момента, когда постановление об административном правонарушении вступило в силу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.
Информацию об имеющихся административных штрафах, а также порядке оплаты и реквизитах зачисления можно получить сайте Госуслуг в разделе «Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения» и на официальном сайте ГИБДД.
Госавтоинспекция области рекомендует автовладельцам своевременно оплачивать наложенные административные штрафы, добавили в ведомстве.