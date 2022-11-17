АвтоМир / Официально

Юных псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе стихов и песен «Азбука автомобиля»

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени «Наташи Едыкиной» приглашает к участию во 2-ом Всероссийском конкурсе стихов и песен об автомобиле «Азбука автомобиля». Он пройдет с 23 декабря по 31 января и приурочен к Всемирному Дню изобретения автомобиля — 29 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Его цель — профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей, через художественно-эстетические навыки и способности.

К участию в конкурсе приглашаются дети от 5 до 18 лет.

Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса строго на электронный адрес: stihi.pdd@fond-edykina.ru, fond-edykina.ru, new.fond-edykina.ru.

Дополнительная информация по телефонам: +79039476681;+79676401745 (WhatsApp; Viber; Telegram)

Прием звонков и сообщений с 8:00 до 15:00 в рабочие дни.

Ссылки на конкурс в социальных сетях фонда: «ВКонтакте», Telegram, Одноклассники.