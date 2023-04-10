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Урок по правилам дорожного движения провели в псковском скейт-парке

Сотрудники полиции посетили скейт-парк в Пскове, где провели для детей на велосипедах, самокатах и скейтбордах урок по правилам дорожного движения. Мероприятие прошло в рамках профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Представитель региональной Госавтоинспекции лейтенант полиции Любовь Ильюкова провела с детьми беседу в игровой форме.

«Средства индивидуальной мобильности несут в себе повышенную опасность травмирования как самого владельца такого средства передвижения, так и окружающих его людей. Чтобы свести риск травм детей на дорогах к минимуму, необходимо соблюдать определенные правила дорожного движения», - отметили в ведомстве.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения обратилась к детям и напомнила им о соблюдении правил безопасного поведения при катании на скейтбордах, самокатах, роликовых коньках и велосипедах. Также она призвала ребят в обязательном порядке соблюдать технику безопасности и использовать защитное снаряжение при катании и выполнении трюков.