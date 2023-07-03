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Проверять исправность тормоза перед началом движения призвали псковских велосипедистов

Убедиться в исправности руля и тормоза призвали псковских велосипедистов перед началом движения. Рекомендации по безопасному движению опубликовало УГИБДД УМВД России по Псковской области.

«Прежде чем начинать движение, убедитесь, что транспорт технически исправен, руль и тормоза работают. Не забудьте о защитной экипировке. Шлем, налокотники и наколенники обязательны для велосипедистов, планирующих движение по проезжей части. Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной дорожке или полосе для велосипедистов», - рассказали в ведомстве.

При отсутствии указанных дорожек велосипедист может двигаться по правому краю проезжей части или по обочине. Если отсутствует возможность ехать по правому краю дороги, разрешено двигаться по тротуару или пешеходной дорожке.

Детям до 14 лет нельзя выезжать на проезжую часть, правила езды на велосипеде для школьников распространяются лишь на велосипедные дорожки и пешеходные зоны. Дети до 7 лет должны быть всегда под присмотром взрослых людей. Также стоит обзавестись для них экипировкой.