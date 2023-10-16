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Госавтоинспекция призывает псковских водителей быть крайне внимательными на дорогах

Госавтоинспекция в связи с резким изменением погодных условий призывает всех участников дорожного движения в Псковской области быть крайне внимательными на дорогах.

«Водителям необходимо психологически перестроиться на зимний стиль вождения. В осенне-зимний период следует быть особенно внимательными на дороге, строго соблюдать ПДД. Необходимо воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами», - говорится в Telegram-канале управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

В обязательном порядке в любое время дня и ночи нужно передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары, а в условиях плохой видимости снижать скорость до максимально безопасной и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации, подчеркнули в ГИБДД.

«Предельно внимательными водителям надо быть при проезде мостов, железнодорожных переездов, на многоуровневых пересечениях проезжих частей и развязках. Сконцентрироваться также необходимо и вблизи пешеходных переходов, а при подъезде к «зебре» заранее снижать скорость. Рекомендуем воздержаться от поездок, если вы не успели поменять летнюю резину на зимнюю. Смена резины позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями. Это, в свою очередь, поможет значительно сократить количество дорожно-транспортных происшествий, а значит спасти жизнь и здоровье участников дорожного движения»», - отметили в Госавтоинспекции.

С наступлением осенне-зимнего периода особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. Сокращается световой день, осадки снижают видимость на дорогах. В интересах собственной безопасности Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы на одежде или сумках, делающие пешеходов видимыми для водителей в темное время суток. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.

«Также напоминаем, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции», - добавили в ведомстве.