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Режим работы регионального ГИБДД изменится в ноябрьские праздники

Режим работы МРЭО Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области и территориальных подразделений РЭГ изменится в ноябрьские праздники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

С 4 по 6 ноября будут неприемные дни, с 7 ноября приём граждан будет осуществляться в обычном режиме.

«В регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Псковской области реализована возможность получения государственных услуг в электронном виде с использованием Госуслуг. При подаче заявления через портал пользователь получает возможность значительно сократить время для получения государственной услуги, выбрать удобные дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции», - напомнили в ведомстве.