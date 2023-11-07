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«Беседка»: Игорь Сильченков о снижении рисков и предотвращении угроз безопасности в транспортной сфере. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 21 ноября.

Гость студии - заместитель начальника МТУ Ространснадзора по СЗФО (Великий Новгород — Псков) Игорь Сильченков. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о снижении рисков и предотвращении угроз безопасности в транспортной сфере.

Что такое Ространснадзор, с какой целью это ведомство было создано, чем занимается и какими полномочиями обладает? Каковы принципы работы Ространснадзора? Об этом и многом другом — в эфире.