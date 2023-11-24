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Три человека погибли на дорогах Псковской области за неделю

1390 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции с 20 по 26 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Сотрудники ведомства выявили 21 водителя, управлявшими транспортом в состоянии опьянения.

На территории области зарегистрировали 12 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых три человека погибли, 11 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть особенно осторожными на дороге в осенне-зимний период и рекомендует быть предельно внимательными на дорогах в связи со сложными погодными условиями!» - добавили в ведомстве.