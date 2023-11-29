АвтоМир / Официально

Профилактику ДТП с участием пешеходов в Псковской области обсудили в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись онлайн-брифинга, который состоялся в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 29 ноября. Его тема - статистика и профилактика ДТП с участием пешеходов в Псковской области.

Какова статистика аварийности в псковском регионе с начала 2023 года? Какой район самый аварийный? По каким причинам пешеходы чаще всего попадают в ДТП? Какие меры предпринимаются в Псковской области в целях безопасности пешеходов?

На эти и другие вопросы ответили: