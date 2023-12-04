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О выдаче разрешений на установку газобаллонного оборудования в праздники рассказали в ГИБДД

Прием граждан по вопросам оказания услуг, связанных с установкой газобаллонного оборудования, организует ГИБДД в Пскове в новогодние выходные дни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Свидетельства по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов и разрешения на установку газобаллонного оборудования выдаются по адресу: город Псков, улица Новгородская, дом 7 в кабинете № 11 с понедельника по четверг, а также каждую первую субботу месяца с 9.00 до 11.00. Пятница - неприемный день.

В период нерабочих дней (с 1 по 8 января 2024 года) прием граждан будет организован 3, 4 и 5 января 2024 года с 9.00 до 11.00.

Предварительная запись по телефону: 59-38-43.