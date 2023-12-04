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Псковичам напомнили график работы Госавтоинспекции по вопросам изменения конструкции транспорта

Выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства, связанного с установкой газобаллонного оборудования в электронном виде проходит без изменений по ранее выработанному алгоритму. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Заявки подаются посредством электронной почты на специально созданный адрес и рассматриваются с установленной периодичностью: alakhtin@mvd.ru.

Прием граждан по вопросам внесения изменений в конструкцию транспортных средств, а также свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов осуществляется в Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову по адресу: Псков, улицаа Новгородская, 7 в кабинете № 11 с понедельника по четверг, а также каждую первую субботу месяца с 09.00 до 11.00 часов. Пятница - не приемный день.

В период нерабочих дней (с 1 по 8 января 2024 года) прием граждан будет осуществляться 3, 4 и 5 января.2024 года с 09.00 до 11.00 часов.

Оказание вышеуказанных услуг осуществляется также по предварительной записи по телефону: 59-38-43.