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Профилактические акции провели дорожные полицейскими с детьми в Пскове

Сотрудники Госавтоинспекции города Пскова и коллеги из Военной автомобильной инспекции совместно с юными инспекторами движения многопрофильного правового лицея № 8 провели в Пскове профилактические акции «Полицейский Дед Мороз» и «Автокресло-детям». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Проведенные мероприятия стали уже традиционными. Юные псковичи, не побоявшись рождественских морозов, вышли на Рижский проспект, улицу Печорскую и обратились к водителям автотранспортных средств с призывом неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Члены отряда юных инспекторов дорожного движения в праздничных костюмах раздавали автомобилистам тематические памятки, которые изготовили сами.

Ребята, представители Госавтоинспекции и ВАИ поздравляли водителей и их пассажиров с Рождеством. «Предпраздничное настроение создавали улыбки приятно удивленных автовладельцев, которые обещали участникам рейда соблюдать правила дорожного движения в наступившем году», - добавили в пресс-службе.