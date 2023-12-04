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АвтоМир / Официально

Инвесторы в Псковской области смогут получить компенсацию за развитие инфраструктуры для электромобилей

19.01.2024 15:30|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области инвесторы смогут получить компенсацию расходов на создание зарядной инфраструктуры для электромобилей. В консолидированном бюджете региона на 2024 год предусмотрены средства на эти цели — более 19 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Субсидии предоставляются на компенсацию 60% расходов на закупку оборудования, но не более 1,8 млн рублей на один объект зарядной инфраструктуры. Также предполагается компенсация 30% расходов на технологическое присоединение, но не более 900 тыс. рублей на один объект зарядной инфраструктуры.

Возмещение предусмотрено после введения в эксплуатацию объектов зарядной инфраструктуры. Условия, порядок предоставления субсидий, требования к оборудованию, размещению объектов утверждены в приложении 33 постановления правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 321 (ред. от 16 ноября 2023-го).

В Псковской области главным распорядителем средств определен региональный комитет по тарифам и энергетике. Для информирования инвесторов и обсуждения актуальных вопросов уже запланировано совещание на тему создания объектов зарядной инфраструктуры для электромобилей.

В 2023 году Псковская область присоединилась к федеральному пилотному проекту по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Создание инфраструктуры для электрического транспорта предусмотрено утвержденной правительством России «дорожной картой» по развитию производства и использования электрического транспорта.

Теги: #электромобили
Источник: Псковская Лента Новостей
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