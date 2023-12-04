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Акцию «Шагающий автобус» провели в Великих Луках

Акцию «Шагающий автобус» провели сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки с участием учащихся средней школы №1. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Акцию провели в целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма с участием детей-пешеходов, стабилизации ситуации с аварийностью и формирования законопослушного и взаимоуважительного отношения участников дорожного движения в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В мероприятии приняли участие представитель управления образования администрации Великих Лук, учителя, родители, члены ЮИД, участковые уполномоченные полиции и инспекторы ОПДН ОМВД России по городу Великие Луки.

Ребята прошли безопасным маршрутом, пересекли проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе и на нерегулируемых пешеходных переходах, повторили правила движения пешеходов, ответили на вопросы инспектора. Как показала акция, ученики хорошо усвоили обязанности пешехода и пассажира, отметили в ведомстве.

Подопечным еще раз напомнили о необходимости ношения световозвращающих элементов на верхней одежде в темное время суток и вручили сладкие подарки.