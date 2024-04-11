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В Псковской области приостановили регистрацию автомобилей и замену водительских удостоверений

В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области временно приостановлено оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время специалисты профильных подразделений МВД России принимают меры к устранению причин технического сбоя в работе информационных ресурсов.

«Просим граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы», - отметили в ведомстве.

О возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции государственных услуг в полном объеме сообщат дополнительно. Время работы подразделений будет продлено, чтобы принять всех обратившихся граждан.