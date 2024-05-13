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Юрист предупредил об уловках злоумышленников, ворующих вещи из машин

Воровство личных вещей из автомобиля – не редкость, отметил заслуженный юрист России Иван Соловьев. Он рассказал, как обычно действуют преступники, чтобы отвлечь внимание водителя.

Небрежно брошенные на сиденье автомобиля сумка, кошелек, телефон или ноутбук могут стать легкой добычей воришек, отметил заслуженный юрист России Иван Соловьев. Он назвал самые распространенные уловки, на которые идут злоумышленники, чтобы добраться до оставленного в машине имущества.

«Прокол колеса. Сейчас очень многие автомобили имеют систему индикации падения давления в шине, поэтому, прокалывая колесо или откручивая соответствующую заглушку, злоумышленники добиваются того, что человек выходит из машины, а в это время вор, как правило, небольшого роста, гуттаперчевый, прокрадывается вдоль двери, открывает ее и похищает либо портфель, либо борсетку, либо личные вещи: ноутбук, телефон и так далее», – пояснил Иван Соловьев.

При этом преступники не всегда действуют тайно, продолжил юрист.

«Бывает разбой, когда на перекрестке злоумышленники открывают двери машины и хватают вещи. В таких случаях они обычно действуют парами – как правило, это мотоциклисты. Еще очень распространен способ, я его называю "цыганский", когда к стоящей машине подходят мужчина с ребенком, ребенок начинает что-то просить или спрашивать, и в это время происходит хищение вещей, которые находятся на заднем или переднем сиденье. Или подбрасывают пластиковые бутылки, водитель их переезжает, слышит хруст, останавливается посмотреть, что случилось, и в этот момент происходит кража», – добавил Иван Соловьев.

По его словам, злоумышленники любыми способами стараются отвлечь внимание водителя, чтобы тот забыл о своих вещах.

«Это может быть какой-то инцидент с машиной, либо кто-то, кто отвлекает внимание. Это может быть наше участие, когда мы хотим помочь, или, наоборот, какая-то агрессия, когда мы вступаем в перепалку. Расслабляться нельзя: любой инцидент, который происходит, когда человек за рулем, особенно если машина трогается или стоит, может быть частью плана злоумышленников. Поэтому бездумно бросать на сиденье кошельки, ноутбуки и какие-то ценные вещи нельзя», – предостерег Иван Соловьев.

Надо следить за тем, чтобы окна в автомобиле были закрыты, а двери – заблокированы, пишет радио Sputnik.

«Рекомендуется держать окна закрытыми и блокировать двери. Везде есть специальная кнопочка, которая блокирует двери при начале движения, где-то это происходит автоматически, где-то – нет. А ценные вещи до начала движения необходимо держать под рукой, и если у вас загорелся какой-то индикатор, что-то привлекло ваше внимание, и вы выходите из машины, то берите сумку, кошелек или кейс с ноутбуком с собой. Или постарайтесь припарковать автомобиль к какой-то стене, чтобы в него нельзя было пробраться», – посоветовал Иван Соловьев.