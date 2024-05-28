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15 водителей на самокатах и электросамокатах привлекли к ответственности в Пскове сотрудники ГАИ за 2 часа

15 водителей на самокатах и электросамокатах привлекли к ответственности в Пскове сотрудники Госавтоинспекции за 2 часа. Об этом рассказал начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт 3 июня в эфире программы «Беседка» на радиостанции «ПЛН FM».

В мае в Пскове отмечается рост дорожно-транспортных происшествий, связанных с управлением велосипедами и средствами индивидуальным мобильности. «Участники дорожного движения получали незначительные телесные повреждения, но сам факт остаётся фактом: жители города Пскова, которые пользуются данными видами транспортных средств, игнорируют существующие правила дорожного движения», - отметил Владимир Папорт.

Во второй половине мая подразделение Госавтоинспекции города проводило профилактическое мероприятие по пресечению административных правонарушений со стороны водителей велосипедов и средств индивидуальной мобильности. За 2 часа было привлечено к административной ответственности 15 водителей СИМ. Самое распространенное нарушение - движение по пешеходному переходу, не спешившись. По словам Владимира Папорта, все ДТП происходили именно по причине пересечения проезжей части по линии тротуара, не спешившись.

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Гость эфира ответил на вопрос о правилах пользования тротуарами, где выделена велосипедная дорожка. Согласно пункту 24.6 ПДД, во всех случаях совмещённого движения пешеходы имеют приоритет перед водителями СИМ. «Когда начинаем разговаривать, многие водители данной категории смущаются и понимают, что они об этом даже и не знали», - сказал Владимир Папорт.

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Он провел аналогию с мопедами и скутерами, передвижение на которых было большой проблемой до введения категории «М». Сейчас, по словам Владимира Папорта, все знают ПДД и пользуются шлемами, а когда все только начиналось, «был большой резонанс».