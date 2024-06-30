АвтоМир / Официально

Псковская область заняла 64 место в рейтинге российских регионов по числу ДТП

Псковская область заняла 64 место в рейтинге российских регионов по наименьшему числу дорожно-транспортных происшествий, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

По итогам первого полугодия 2024 года, в регионе на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 120,5 случая ДТП с пострадавшими. По сравнению с аналогичным периодом в минувшем году число аварий на дорогах увеличилось на 21,4%. Количество погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч жителей в январе-июне текущего года достигло 91,4 человек.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

12 место - Ненецкий автономный округ;

13 место - Архангельская область;

19 место - Мурманская область;

31 место - Санкт-Петербург;

33 место - Республика Карелия;

37 место - Калининградская область;

42 место - Ленинградская область;

50 место - Новгородская область;

58 место - Вологодская область.

В январе-июне 2024 года, по данным МВД РФ, в России были зарегистрированы 56,4 тысячи ДТП с пострадавшими, что всего на 0,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Число пострадавших в ДТП также почти не изменилось – количество погибших выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 1%, а число раненых снизилось на 0,8%. Количественный состав регионов, где аварийность на дорогах выросла, и субъектов Федерации, где ситуация улучшилась, распределился примерно поровну.

В первом полугодии 2024 года в России в ДТП пострадали (ранены или погибли) 76,4 тысячи человек, что в пересчете на 100 тысяч человек населения составляет 52,3. Ниже общероссийского уровня число пострадавших в ДТП на 100 тысяч человек населения в 32 регионах. Лидером по данному показателю и также со значительным отрывом является Чечня, где по итогам первого полугодия 2024 года на 100 тысяч человек населения приходится 5,2 пострадавших. Хуже всего ситуация в Калмыкии и Тюменской области, где значение показателя превышает 100 пострадавших на 100 тысяч жителей.