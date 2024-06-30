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Беседа о дорожной безопасности состоялась в колонии в псковском селе Середка

Профилактическую беседу 3 сентября провели сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району в исправительной колонии №4 УФСИН России по Псковской области в селе Середка Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по району.

Фото: ОМВД России по Псковскому району

В ходе беседы обсудили важные вопросы дорожной безопасности. Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району напомнили о мерах безопасности при управлении транспортными средствами, уголовной, административной и материальной ответственности за нарушения правил дорожного движения, об изменениях в законодательстве РФ в области дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции подчеркнули, что основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются: несоблюдение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения и управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Особое внимание было уделено детскому дорожно-транспортному травматизму. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили о правила перевозки детей в салоне автомобиля.

В завершение мероприятия сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России обратились к водителям с убедительной просьбой быть особенно бдительными и внимательными в местах, где возможно внезапное появление детей на проезжей части, в особенности, с наступлением нового учебного года.