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Будущим мамам в Пскове рассказали об установке детских автокресел

Акция «Детство без опасности» реализуется в рамках федеральной программы «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

В ходе этой акции в Псковском перинатальном центре проводятся лектории в школе будущих мам. Заместитель начальника отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области подполковник полиции Марии Винча рассказала женщинам о проблеме детской безопасности на дороге.

Речь шла в том числе о том, как правильно устанавливать автокресло в машине, о правилах перехода проезжей части с коляской, требованиях ношения световозвращающих элементов в темное время суток.

На занятиях с помощью наглядных демонстрационных материалов и с применением мультимедийных систем присутствующим в интерактивной форме рассказали о важности использования детских удерживающих устройств, необходимости обеспечения собственной безопасности и безопасности ребенка как в автомашине, так и в роли пешеходов.