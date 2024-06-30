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АвтоМир / Официально

Юных великолучан посвятили в пешеходы

17.09.2024 20:40|ПсковКомментариев: 0

Широкомасштабное мероприятие «Посвящение в пешеходы» провели на базе инновационного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сотрудники Госавтоинспекции города и эксперты центра безопасности с использованием лаборатории безопасности организовали и провели игровую интерактивную программу для первоклассников из средней общеобразовательной школы №1.

Ребята получили практические знания по формированию навыков безопасного поведения в качестве различных участников дорожного движения, познакомились с правилами дорожного движения в роли пассажиров, пешеходов и велосипедистов. А педагогам школы были выделены методические и раздаточные материалы для дальнейшей работы по обучению подопечных безопасной модели поведения на дорогах. Юным участникам этой акции вручены памятные подарки.

На встрече присутствовали представители родительской общественности, управления образования администрации города Великие Луки, журналисты.

Отметим, что в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, повышения эффективности профилактической работы и реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» в рамках начавшейся «Всероссийской недели безопасности» личным составом Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки проводятся широкомасштабные мероприятия, беседы и обучающиеся занятия с детьми, разъясняются положения Правил дорожного движения как в теоретическом, так и практическом их применении.

Теги: #великие луки #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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