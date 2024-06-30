Стартовала всероссийская онлайн-олимпиада для школьников «Безопасные дороги»

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» для школьников 1-9 классов на знание основ безопасного поведения на дорогах проходит с 24 сентября по 27 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Олимпиада проводится уже пятый год подряд при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Выполняя задания, ребята поймут, как:
В заданиях моделируются реальные ситуации на дороге, а участники должны найти правильное безопасное решение. Для разных возрастных категорий продуманы задания соответствующей сложности. Все участники олимпиады получат сертификаты, а победители – грамоты и дипломы.
Для участия не нужны специальные знания, достаточно желания попробовать свои силы и узнать больше о безопасном поведении на дороге. Присоединиться к олимпиаде можно по ссылке.
Для уже взрослых пешеходов и автомобилистов есть возможность проверить свои знания правил дорожного движения и основных алгоритмов безопасного поведения на проезжей части, поучаствовав в тесте «Легенды дорог».
Организаторы соревнования: Минтранс России, ГУОБДД МВД России, Учи.ру и АНО «Национальные приоритеты» совместно с Минпросвещения России. Отметим, в прошлом году в олимпиаде приняли участие почти 11 тысяч псковских школьников.