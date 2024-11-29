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Борис Елкин о новых дорогах, светофорах и альтернативе Рижскому проспекту

Глава Пскова Борис Елкин стал гостем программы «На пятой передаче» в эфире ПЛН FM. Во время эфира он назвал главные итоги дорожного сезона 2024 года, рассказал о приоритетных направлениях работы на улично-дорожной сети Пскова в 2025 году, о планах по развитию дорог.

- Борис Андреевич, давайте вспомним, что у нас было хорошего в 2024 году, какие были крупные объекты ремонта. Как бы вы сами оценили дорожные итоги для города Пскова? Что удалось сделать масштабного?

- В 2024 году мы провели немало дорожных работ. Основное - фактическое завершение улицы Яна Фабрициуса. Полностью завершили со всеми примыканиями, открыли движение на прилегающих улицах Металлистов и Гагарина.

Это важный объект. До сих пор наши автолюбители не совсем привыкли, что эти улицы открыты, интенсивность движения не восстановилась. Те, кто знают, объезжают ряд пробок, в том числе на Октябрьском проспекте, именно по улице Фабрициуса.

Открыли движение на улице Германа - подъезд к аэропорту. Работы еще ведутся по прокладке сетей. Это болотистая и тяжелая местность, там есть и ливневая канализация, отвод стоков воды. Мы понимаем, что зимой и весной будем продолжать ряд работ. Будем стараться делать это с минимальным дискомфортом для местных жителей и проезжающего транспорта.

Поэтому объект пока не завершен, но близится к своему логическому завершению. Движение открыто в конце декабря. Были обращения по поводу дорожных знаков на парковке у площади аэропорта, но все вопросы уже урегулировали. Спасибо за обратную связь от жителей, что они вовремя сигнализировали о недостатках.

Ведем ежегодный текущий ремонт и в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», и в рамках областной субсидии. Эти работы ведутся постоянно, ежегодно. Улицу Юбилейную фактически доделали. Остался небольшой отрезок с плохим покрытием.

- Мост Александра Невского…

- Да. В 2025 году начнем его ремонт. Сумма достаточно большая. Часть средств есть, часть будем еще изыскивать. Требуются действительно полноценные работы. Будем стараться сделать по той же методике, как мы делали Ольгинский мост, полноценно снимая дорожное полотно, чтобы это было надолго. Конструкции моста находятся в хорошем состоянии. Он достаточно свежий, ему всего 30 лет с лишним лет. Для мостов это относительно немного.

С другой стороны улицы Юбилейной, на мосту 50-летия Октября появилась большая колейность. Конечно, нет смысла делать полноценный ремонт. Рассматриваем возможность убрать колейность и сделать ямочный ремонт картами, как мы не первый год делаем на слоях износа. Сейчас погода очень интересная, добавляет новых точек для весеннего полноценного ремонта. Поэтому будем еще думать, где изыскивать средства. Ближе к апрелю мы полностью сделаем всю дефектовку, какие улицы в первую очередь надо ремонтировать. Конечно, ежегодно делается многое, но еще большой объем остается.

Неоднократно ко мне обращались жители с просьбой приехать на Войсковую и Нововойсковую, где всегда дорога в удручающем состоянии, и сейчас не исключение. Особенно в период, когда после сильного снегопада началась резкая оттепель. Дороги там превращаются в танкодром, мягко говоря. Два дня должен проработать грейдер и будет, надеюсь, получше. Но в перспективе, конечно, в 2025-м мы должны все-таки сделать Войсковую, Нововойсковую в рамках капремонта. Часть улицы сделана. Когда погодные условия устаканятся, подрядчик приступит к остальным работам.

Это «грандиозный» объект. Может быть, он не затрагивает большое количество жителей, но, по крайней мере, для местных жителей очень важен. Понятное дело, что многие говорят, что вы давно его обещаете, но он в работе. По крайней мере, есть на него средства, это уже хорошо. Дело не стоит на месте. А вообще частному сектору мы стараемся уделять больше внимания.

Понятное дело, основные магистрали - это важно. Но на окраинах тоже живут люди, им требуется подъезжать к домам. Многие, конечно, просят сделать тротуары, но в частном секторе есть земельные участки, что просто негде сделать тротуар. Грубо говоря, есть водоотводная канава и забор. Вблизи Крестовского шоссе большой объем уже сделан. В том году сделали Корытово.

- Плюс еще участок, который прилегает к «Волшебной горе», большой объем.

- И это в том числе. Тротуары обустроили. Помимо текущей работы есть еще развитие города на перспективу. Открылся новый парк аттракционов, увеличился поток, необходимо было перестроить автобусную остановку. Для комфортного пребывания там необходимо было обустроить новые тротуары, в том числе и в Корытовском парке. Теперь уже он официально так называется. Мы в городской Думе приняли это решение. Частный пляж привлекает большое количество жителей города. И еще будем работать над парковкой, потому что есть пока определенная сложность.

Готовим проектную документацию по дополнительному благоустройству этого парка с парковочным пространством, чтобы люди могли приходить и прогуляться. Людей там гуляет действительно много. Помимо коммерческого объекта притяжения, есть небольшой участок леса, сквер, куда люди просто приходят отдохнуть в тишине. Этот массив, конечно, активно развивается.

Это более далекая перспектива, но мы мечтаем все-таки сделать круговое движение на пересечении Яна Райниса и Юбилейной. Место есть для него, вопрос в том, что необходимо много капитальных работ, которые без проектной документации мы не сделаем. В этом году будем разрабатывать проект.

- Сами работы будут в 2026 году?

- Это минимум. В прошлом году в качестве временной меры установили лежачих полицейских. К сожалению, с первого раза получилось, может быть, не совсем гладко. Было установлено две неровности, одну пришлось демонтировать, потому что усложнили немного движение. Сейчас автолюбители привыкли и достаточно в комфортном режиме передвигаются. Поскольку я сам постоянно передвигаюсь по городу, и в том числе на личном автомобиле. Смотрю и за состоянием дорожного покрытия, и за обустройством дорог, и в том числе за организацией дорожного движения, это важно.

В принципе, мы тут и совместно с ГИБДД многие решения принимаем, где-то делаем уширение, где это возможно. Еще много новых решений нас ждет. Просто не на все сразу есть финансовые средства. Но будем стараться быстрее идти к этому, чтобы как раз максимально движение было бесперебойным. В данный момент у нас трудности случаются, серьезные пробки на Рижском проспекте. Связано это с тем, что на Максима Горького делают канализацию. И делают достаточно долго. Ведутся очень сложные работы в ежедневном режиме.

- По объективным причинам в связи с особенностями грунта…

- Да, размывается грунт. При проведении работ нашли подземную реку, чтобы дорогу не размыло, необходимо произвести комплекс мероприятий по локализации. Просим отнестись с пониманием к этой вынужденной мере. Конечно, из-за этого увеличилась нагрузка на улицу Юбилейную. Мы понимаем, что дальнее Завеличье - самая густонаселенная часть города, плюс развивающийся Псковский район - Борисовичи и Неелово - добавляет трафика в этом направлении. Конечно, из-за этого появляются дополнительные трудности. По последнему совещанию с «Водоканалом» понятно, что еще месяц точно понадобится поработать. Если этого не сделать сейчас, рано или поздно придется перекрыть Рижский проспект.

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- Борис Андреевич, давайте вернемся к работам прошлого года, а конкретно к улице Германа. По комментариям в соцсетях видно, что многие до сих пор не понимают необходимость введения одностороннего движения на улице Германа. С чем все-таки связано введение одностороннего движения? Это планируемый рост пассажиропотока или городская концепция развития, которая предполагает приоритет пешеходного и велосипедного движения? Там изменилась ширина тротуаров…

- Их стало два, и они стали широкими.

- Все-таки вопрос, наверное, был здесь больше в приоритете для пешеходов?

- Конечно, приоритет для пешеходов. У нас есть определенные нормативы, в которые мы должны поместиться. Это минимальная для города ширина тротуаров. Плюс, конечно, там частный сектор. Все больше и больше жителей пользуются средствами индивидуальной мобильности и велосипедами. Тот же самый вопрос был на Яна Райниса - зачем такой широкий тротуар?

На самом деле люди там уже, пусть и из Псковского района, зачастую ездят на велосипедах в город. И это нормальная практика. Чтобы сделать максимально комфортным движение нескольких видов транспорта на одну сеть, было принято такое решение. Кто ездил по улице Германа, видели, что, по сути, там полторы полосы. Больше не поместить. В Островском переулке, где сделан выезд от аэропорта, к сожалению, еще не сделан светофор. Работы продолжались и на новогодних праздниках. Когда светофор заработает, будет полноценный перекресток с Крестовским шоссе, не надо будет разворачиваться и делать лишние движения. В Островском переулке будет одностороннее движение. Как показала практика, технически может быть и двустороннее. При необходимости в перспективе можем сделать изменения в зависимости от потоков транспорта. Будем смотреть за ситуацией.

Были разные обращения, люди говорили: «Зачем вы это делаете?» Был ряд обращений: «Далеко ехать». Я думаю, проехать на машине лишние 100-200 метров проблем не составит. Для пешеходов 200-300 метров - это большое расстояние. А для автолюбителей - это лишняя минута езды, ничего страшного нет. А на улице Германа да, и ширина тротуаров, и частный сектор. Люди выходят из своих домов и выезжают. Как можно было по иному сделать для безопасности?

- Вообще, если посмотреть тот объем работ, который запланирован на этот год, видно, что у нас акцент смещается на окраины. Это и дороги в Солоново, Силово-Медведово. Плюс, как вы сказали, еще ожидается завершение работ по Полковой и Нововойсковой в Шабанах.

- Центр города мы тоже не обижаем. Давно уже проторгован значимый объект - улица Некрасова, просто работы не начались. Сейчас делают сети. С праздников рабочие вышли и снова продолжают на следующих участках.

Доделают ливневые канализации, в любимом месте сап-поездок наших жителей около перекрёстка с улицей Карла Маркса. Дальше пойдут в сторону улицы Воровского и будут тоже полностью сети менять. Посмотрим, как подрядчик будет готов, в апреле-мае, возможно, выйдет на стройку, на полноценный ремонт улицы в туристическом центр. Что касается окраин, буквально через пару недель выставим на торги улицу Леона Поземского от Ипподромной до выезда из города.

- Мы подходим к завершению реконструкции?

- Не совсем. Полноценный проект реконструкции, к сожалению, очень дорогой. Будем делать текущий ремонт. Восстанавливаем покрытие полностью. Самое главное, восстановим тротуары, потому что они находятся в ужасном состоянии. Около пересечения с улицей Алмазной есть скейт-парк, туда детишки приезжают…

- Тротуар там действительно страшный, местами рассыпавшийся.

- На средствах индивидуальной мобильности почти не проехать. Местами на велосипеде еще можно, а с маленькими колесами вообще не представляется возможным. Поэтому тротуары обязательно. Дальше в сторону выезда из города тротуары тоже требуют восстановления, их фактически и нет. Есть запрос от людей, его надо удовлетворять. С начала реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» наша основная позиция - если мы делаем ремонт, надо не только дорогу делать, но и тротуары, элементы обустройства. В том числе будем менять и светофорный объект.

- Это будет ремонт или реконструкция?

- Это будет ремонт. Но там будет много видов работ, большой объем.

- Раньше заявлялось про реконструкцию с устройством новых круговых перекрестков.

- Это решение проектной документации до сих пор есть. Но суммы там несоизмеримо выше. К сожалению, пока таких средств нет. А дорожное покрытие и безопасность движения надо поддерживать. Та же самая улица Ипподромная, которую мы в 2024 году сделали, тоже в перспективе уйдет в реконструкцию. Но, когда мы найдем на нее средства, мы пока точного представления не имеем.

- Пока найдем, она может уже испортиться.

- Да, это так. Пока мы разрабатываем проект, делаем эту работу параллельно, чтобы потом коэффициенты пересчитать. Нормативы за 2-3 года не меняются обычно, поэтому, думаю, проблем не будет. Улицу Ипподромную надо расширять, этого требует ситуация. Запсковье разрастается, и поток автомобилей увеличивается. Вот вы говорили про Силово-Медведово. Проект фактически завершен, сумма достаточно серьезная. Будем постепенно это реализовывать. Не обещаю, что в этом году начнем, но делать надо.

Особенно важно соединить «круг» на Инженерной с Северным обходом. Это очень существенно разгрузит город. Самое важное, что надо сделать первую очередь в этом микрорайоне. Город разрастается, есть перспективы по улице Линейной. В Генплане она четырехполосная. Там уже даже не город, я знаю, что застройщики купили землю. Псковский район будет разрастаться. Помимо кварталов, которые сейчас расстраиваются, дальше будет идти застройка. Мы сразу должны работать на опережение и продумывать, как там будем организовывать движение, чтобы потом двигаться, а не стоять в мучительных пробках.

- По улице Поземского будут какие-то сюрпризы? Расширение дороги может быть?

- Полноценного четырехполосного движения мы в рамках ремонта сделать не можем. Но будем смотреть, где возможно уширить обочины, чтобы их задействовать и расширить полосы движения. У нас напряженный перекресток с Алмазной. Немного поменяли схему организации дорожного движения, много вопросов стало. К сожалению, по нормативу там две полосы не помещается в прямом направлении. Поэтому вот эти участки будем, конечно, отдельно рассматривать и думать над ними. Они требуют особого внимания. Поземского - серьезная нагруженная трасса и плюс это выезд из города. Поток там действительно всегда серьезный и в утренние, и вечерние часы.

- Вы уже упомянули про планы расширения улицы Ипподромной на будущее. В перспективе, если мы подходим и к новому мосту, четвертому, нужно еще довести до реки улицу Кузбасской дивизии. Удалось найти источники финансирования по ее продлению?

- К сожалению, пока нет. Активно работаем по этому поводу с федеральным центром. Сумма немаленькая. Первым этапом нам надо пробить дальше Кузбасскую дивизию, а потом проектировать мост. Он был исключен из генплана, но я сказал, что надо обязательно обратно его возвращать. Не хватает мостов в городе.

Также рассчитываем, что Северный обход будет достроен. Это не городской объект, но мы внимательно следим за реализацией этого проекта. Для города он очень актуальный. После введения Северного обхода мост Александра Невского серьезно разгрузится, часть транзита просто уйдет из города. Магистрали - Юбилейная и Рижский - станут более свободными за счет этого. Те же жители Дальнего Завеличья, Неелово и Борисовичи будут пользоваться этой дорогой. Есть люди, которые работают на Завеличье и едут на работу в Любятово, им по Северному обходу будет куда быстрее добраться, чем транзитом через город. Поэтому данный проект тоже важен для города, даже для того, чтобы просто снять напряжение на основных магистралях.

- По Рижскому проспекту и федеральной трассе за ним есть сведения, что это одна из самых загруженных дорог в городе. Ранее вы говорили про план реконструкции Гаражного проезда. Планировалась четырехполосная дорога. В ноябре 2023 года должен был быть готов проект.

- Он готов. Сумма серьезная - 800 миллионов. Поэтому его придется отложить на перспективу. У нас много таких проектов, которые лежат, к сожалению. Будем совместно с комитетом по транспорту Псковской области работать с Москвой, с федеральными центром, чтобы довести до федерального центра, что это действительно важно. Сейчас есть возможность тратить не только «дорожные» деньги на это, но и «строительные».

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Псковский район тоже проводит часть дорожных работ за счет денег Минстроя, а не за счет денег Минтранса. Для обывателя это неважно, но это совершенно разные министерства, которые курируют свои виды, направления.

Мы понимаем, что Борисовичи развиваются. Мы с Натальей Анатольевной Федоровой (главой Псковского района – ред.), постоянно обсуждаем, и буквально вчера мы обсуждали, как улучшить транспортную доступность Борисович. Дорожной сети никогда не хватает. Поэтому это должно быть комплексно. Этот микрорайон действительно активно развивается и добавляет пробок в наш город. На некоторых участках приходится ездить чуть дольше обычного.

Кто-то жаловался и на светофор Коммунальная – Народная, когда ввели дополнительную секцию для пешеходов. Но это вынужденная мера. Мы не раз говорили, что это необходимо, потому что, к сожалению, там трех пешеходов сбили. Нельзя допустить, чтобы подобное повторялось.

- Раз мы про светофоры заговорили. В декабре на нескольких крупных перекрестках устанавливались элементы автоматизированной системы управления дорожным движением. Срок этих работ был обозначен конец декабря. Видимо, теперь идет этап настройки.

- Он уже закончен в тестовом режиме, она частично работает. Настройка идет. В принципе, мы уже не раз использовали на разных перекрестках интеллектуальные системы. Сейчас было принято решение сделать это более системно, объединить вместе несколько перекрестков на более далекую перспективу.

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Понятное дело, что есть отдельные программы по организации дорожного движения, «умные города», но, как правило, системы достаточно дорогие и «тяжелые» в дальнейшей эксплуатации. Они требуют создания специальных центров, финансовых вложений. Помимо того, чтобы их построить, нужно еще потом это все эксплуатировать, как это в Москве и других крупных городах сделано. Мы пока идем локальным путем, пытаемся снимать напряжение.

Сейчас, к сожалению, эффект на Рижском проспекте сложно оценить ввиду ограничений из-за ремонта сетей на улице Максима Горького, совокупно накладываются потоки. Когда все будет на полную мощность работать, думаю, эффект будет заметен. Задача была - сделать более проездными основные вылетные магистрали - Рижский проспект, Юбилейная, чтобы это было бесшовное движение, чтобы лишний раз не делали торможение и разгон.

- Но пока, судя по комментариям, пока люди видят только отрицательный эффект.

- Они видят отрицательный эффект, потому что сложно на полную мощность работать, когда у нас перекрыта часть улиц.

- Продолжение будет у этой работы?

- Эффективность мы оценим и после этого примем решение. Я думаю, на этом останавливаться не надо. Еще много улиц требуют внимания - Поземского и Октябрьский проспект. Учитывая, что у нас большое количество вызывных пешеходных светофоров, которые там тоже надо увязывать иначе. В противном случае все работы на одних перекрестках будет просто остановлены обычной кнопкой светофора. Это тоже вызывает много вопросов у автолюбителей. Зачем мы столько ставим светофоров? Зачем мы это делаем?

К сожалению, это в ряде мест необходимо для безопасности. Последний светофор на Инженерной мы установили вынужденно, после гибели подростка. Мы всегда очень к этому так стараемся подходить спокойно, взвешенно. Конечно, можно все заставить светофорами. И тогда город точно встанет.

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У нас в городе много дорог где 4+ полос. Даже немало для такого небольшого города. По нормативам на таких улицах вообще не должно быть нерегулируемых пешеходных переходов. Но мы стараемся разными иными средствами подойти к решению проблемы. Светофор - это уже крайняя мера, когда другие средства исчерпаны.

- Те, кто внимательно читает Псковскую Ленту Новостей и раздел «Автомира», помнят, что на комиссиях по безопасности у нас много предложений, в том числе по светофорам. Комиссия выступает как фильтр и только в самых крайних случаях принимает положительные решения.

- В этом плане комиссия, все участники - молодцы. Все заинтересованы в безопасности и одновременно, чтобы движение было максимально комфортным.

- Еще важный вопрос особенно сейчас, когда у нас много темного времени суток - это сеть освещения. Недавно была информация, что Госавтоинспекция просит осветить участок улицы Николая Васильева от переезда до федеральной дороги в связи с наездом на человека. Какие еще планы есть по освещению, кроме названного участка?

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- Таких участков действительно хватает, которые еще не попали в реализацию. На той же Алмазной еще три года назад не было освещения. Конечно, требуется освещение на улице Маргелова. Идет интенсивное движение в сторону выезда из города, в Палкино. Многие живут в Псковском районе, в том направлении едут, плюс просто пешеходы ходят. Требуется особое внимание.

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На улице Николая Васильева один участок сейчас освещен, в районе примыкания к Северному обходу. Искусственное освещение, конечно, требуется. Часть улицы Николая Васильева мы будем передавать в региональную собственность, а именно участок от федеральной трассы до Северного обхода. По сути, подъезд Северного обхода с федеральной трассы. И логично, чтобы это было бы продолжение региональной дороги. Мы его отремонтировали уже в части покрытия.

- Можно передавать…

- Регионалам будет в этом плане удобнее. Конечно, хотелось бы сделать как можно быстрее освещение. Будем смотреть по возможности. Много еще мест в частном секторе. Мы стараемся подходить творчески к освещению в частных секторах.

В микрорайоне Паневик, когда осветили дорогу, было много положительных отзывов. Затраты были небольшие, использовали существующую сеть столбов. В том году осветили улицу Боровую, Черняховского. Постепенно эта работа будет продолжаться, в том числе на основных магистралях, где наибольшая интенсивность движения.

Сложно представить, но еще 4 года назад на части Рижского проспекта не было освещения от улицы Рокоссовского и до выезда из города. Сейчас оно есть. Работа ведется, может быть, не так активно, как многим хотелось, но приходится изыскивать средства и на освещение, и на тротуары. Часть тротуаров мы тоже новые делаем, реконструируем.

За последние 5-6 лет, конечно, тротуаров отремонтировано большое количество. Эту работу будем продолжать. Главное не останавливаться, тогда будет положительный результат, и еще более комфортно будет передвигаться нашим жителям, и не только по автомобильным дорогам, но и по тротуарам, и в том числе на средствах малой мобильности.

- Борис Андреевич, спасибо большое за ответы на вопросы. Но думаю, что у нас еще осталось много вопросов и тем для новой встречи.

Беседовал Денис Бахтин