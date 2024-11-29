Профилактические проверки автобусов проводят сотрудники МВД в Великих Луках

Сотрудники отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский» проводят дополнительные профилактические мероприятия по контролю за перевозками пассажиров автобусами, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении.
Фото здесь и далее: отделение Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский»
Данные мероприятия направлены на предупреждение нарушений требований законодательства в области безопасности дорожного движения.
Также благодаря этим мероприятиям производится предупреждение дорожно-транспортных происшествий при перевозках пассажиров автобусами, пояснили в полиции.