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Очевидцев смертельного наезда на пешехода в Великолукском районе разыскивает полиция

Очевидцев смертельного дорожно-транспортного происшествия в Великолукском районе разыскивает полиция, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В производстве отделения по расследованию ДТП СУ УМВД России по Псковской области находится уголовное дело, возбужденное по факту дорожно-транспортного происшествия на 665-м километре автодороги Устюжна – Великие Луки – Невель.

Установлено, что 6 января в период времени с 20:55 по 21:55 водитель автомобиля марки ВАЗ 21140, двигающийся со стороны деревни Переслегино Великолукского района в направлении города Великие Луки, совершил наезд на пешехода. После чего водитель оставил место происшествия.

Пешеход в результате полученных травм впоследствии скончался в медицинском учреждении. Для проведения всестороннего и объективного исследования произошедшего разыскиваются свидетели и очевидцы ДТП.

Об имеющейся информации можно сообщить в дежурную часть УМВД России по Псковской области либо по телефону: (88112)593063 или 89113804405.