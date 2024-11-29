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Свыше 580 млн рублей штрафов наложили сотрудники псковского УМВД за 2024 год

Общая сумма наложенных административных штрафов в Псковской области за 2024 год составила 585 млн 33 тысячи 20 рублей. Об этом сообщается в отчете начальника управления МВД России по Псковской области генерал-майора полиции Алексея Овсянникова, опубликованном на сайте Псковского областного Собрания депутатов.

За отчетный период поступило 916 тысяч 294 сообщения об уплате административных штрафов на сумму 317 млн 123 тысячи 680 рублей (с учетом 50% скидки).

Среднеобластной показатель взысканных штрафов, из наложенных за текущий период по Псковской области, составил 94,1% (общероссийский - 94,1%).

В рамках профилактики безопасности дорожного движения в целом по области проведено 1 474 пропагандистских мероприятия с участниками дорожного движения, из них по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма - 802.