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За неделю в Псковской области выявлено 28 нетрезвых водителей

За период с 10 по 16 марта сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1437 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

В ходе рейдов выявлено 28 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, среди которых 3 человека были задержаны за повторное управление в нетрезвом состоянии.

На территории области за указанный период зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 3 человека погибли, а 9 получили травмы различной степени тяжести.

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Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям и пешеходам о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.

«Помните, что от вашего поведения на дороге зависит не только ваша жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения. Будьте внимательны и осторожны!» - обратились к псковичам в ГАИ.