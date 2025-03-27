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В центре Пскова появится еще один участок дороги с односторонним движением

В Пскове введут одностороннее движение на участке улицы Свердлова от перекрестка с Комиссаровским переулком до улицы Карла Маркса. Такое решение принято городской комиссией по безопасности дорожного движения 27 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Яндекс. Карты

Госавтоинспекция Пскова обратилась с предложением ввести одностороннее движение на участке у школы №2. Участок дороги протяженностью 300 метров имеет ширину 6,6 метра, при парковке транспортному средству не разъехаться. В пиковые часы с Октябрьского проспекта в сторону улицы Карла Маркса движение затруднено.

Кроме того, при заезде с улицы Карла Маркса после посадки-высадки детей приходится разворачиваться. Улица Свердлова в этом месте фактически тупиковая, на участке от Октябрьского проспекта до Комиссарского переулка действует одностороннее движение, а движение по переулку закрыто. Разворачивающееся создают дополнительные сложности.

По предложению главы Пскова Бориса Елкина, изменения вступят в силу с 1 июля. Решение принято единогласно. Ситуация с нагрузкой на перекрёстке Октябрьского проспекта и улицы Свердлова будет анализироваться и отслеживаться