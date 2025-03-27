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В России расширили список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг обновил перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, их список опубликован на сайте ведомства.

Речь идет об автомобилях средней стоимостью выше 10 миллионов рублей, за которые владельцам придется заплатить за 2025 год транспортный налог с повышающим коэффициентом, пишет РИА Новости.

В новом перечне значатся 303 модели стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей возрастом не более 10 лет и 252 автомобиля не старше 20 лет с ценником выше 15 миллионов рублей.

В этом году список, помимо традиционно присутствующих в нем моделей Aston Martin, BMW, Ferrari, Genesis, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, пополнился такими китайскими брендами, как Aito, Seres, Tank, Voyah, Zeekr.

Транспортный налог обязаны уплачивать все владельцы авто. Он рассчитывается на основе налоговой базы (мощность двигателя в л.с.), налоговой ставки, которая зависит от региона регистрации машины, и периода владения транспортным средством.

Минимальный порог стоимости легкового автомобиля, на который распространяется налог на роскошь, с 2022 года повысили с трех до десяти миллионов рублей.