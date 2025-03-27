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Алексей Севастьянов: Я поддерживаю каждый рубль, который придет в бюджет региона

Законопроект, который предлагает в 2025 году все штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) и правил эксплуатации транспортных средств, наложенные региональными судами и органами власти, целиком направлять в бюджеты субъектов Российской Федерации, поддержал депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов, комментируя поправку в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Я поддерживаю каждый рубль, который придет в бюджет региона, поэтому мера весьма серьезная. В значительной мере для нашего региона это будет поддержкой. Это не может не радовать. Я полностью "за" такую инициативу. Региону это будет на пользу», - сказал Алексей Севастьянов.

Напомним, комитет Государственной Думы по бюджету и налогам поддержал соответствующие поправки в Бюджетный кодекс. Предложенная поправка внесена депутатами и будет рассмотрена во втором чтении законопроекта №542461-8, касающегося особенностей исполнения федерального бюджета на 2025 год.

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Сейчас распределение штрафов за нарушения ПДД происходит следующим образом: 25% идет в федеральный бюджет, а 75% — в региональный бюджет по месту расположения органа или должностного лица, наложившего штраф.