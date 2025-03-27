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Опубликован график работы псковской Госавтоинспекции в майские праздники

Об организации работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Псковской области в период выходных и праздничных дней проинформировали псковичей.

Получение государственных услуг по линии Госавтоинспекции в период выходных и праздничных дней с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая будет осуществляться по следующему графику:

Выходные дни - 1, 2, 4, 8, 9 и 11 мая.

Рабочие дни - 3 и 10 мая.

В ведомстве напомнили, что в регистрационно-экзаменационных подразделениях Псковской области реализована возможность получения государственных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). При подаче заявления через портал пользователь получает возможность значительно сократить время для получения государственной услуги, выбрать удобные дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции.