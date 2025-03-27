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Владимир Папорт: Псковские водители хуже ездят в ясные дни и аккуратны при плохих погодных условиях

Псковские водители хуже ездят в ясные дни и более аккуратны при плохих погодных условиях. Об этом сообщил начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт 16 апреля в программе «В фокусе» в эфире ПЛН FM.

Количество дорожно-транспортных происшествий увеличивается в ясные дни, а не в дни сложных погодных условий. Владимир Папорт объяснил это большим объёмом профилактической работы среди водительского состава.

«И водители оценивают именно негативные погодные условия, более аккуратно управляют транспортным средством. В ясную сухую погоду безответственно подходят к выбору скоростного режима», - сказал Владимир Папорт. По его словам, по итогам первого квартала по территории области основным видом ДТП стал съезд с дороги из-за неправильно выбранной скорости на конкретных участках дорог.

Владимир Папорт также добавил, что весной и осенью низкое солнце дает эффект ослепления. «Безусловно, водителю надо приспособиться к таким условиям и более аккуратно, внимательно вести транспортное средство», - сказала главный госавтоинспектор Пскова.