АвтоМир / Официально

«Беседка»: Врио начальника МРЭО Госавтоинспекции Виталий Соловьёв о регистрации авто и водительских экзаменах. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 29 апреля.

Гость студии - врио начальника МРЭО Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области майор полиции Виталий Соловьёв. Ведущий Денис Бахтин обсудил с ним различные вопросы по регистрации автотранспорта, приему экзаменов у будущих водителей и замене водительских удостоверений.

Какие из «автомобильных» услуг можно получить в МФЦ? Почему нужно внимательно смотреть на VIN при покупке автомобиля? С чем еще, кроме нечитаемого номера, могут «завернуть» при регистрации авто в МРЭО? Насколько качественно готовят учеников псковские автошколы? Надо ли менять водительские удостоверения, если они были продлены?