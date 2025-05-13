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Госдума приняла законопроект о локализации машин такси

Законопроект, предусматривающий перевод таксопарков на российские машины, принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях 13 мая. Это следует из информации на сайте нижней палаты парламента.

Фото: pixabay

Согласно документу, уже с 1 марта 2026 года автомобили для легковых перевозок разрешается приобретать только отечественные — их должны производить российские концерны, степень локализации элементов машины должна быть высокой, а для ее оценки вводится система баллов. Изначально предполагалось, что эти правила вступят в силу с 1 октября 2025 года, пишут «Известия».

Ко второму чтению в законопроекте появились дополнительные требования, связанные с возможностью использования в такси моделей автомобилей, на производство которых заключены специнвестконтракты (СПИКи). Эта норма должна действовать до 1 января 2033 года.

Кроме того, для ряда регионов планируется ввести отсрочку вступления в силу требований об использовании в таксопарках локализованных машин. В частности, в Калининградской области они должны вступить в силу с 1 марта 2028 года, а в регионах Дальневосточного федерального округа — с 1 марта 2030 года. При обсуждении законопроекта во втором чтении также появилась отсрочка для регионов Сибири — с 1 марта 2028 года.

В январе 2024 года проект был принят в первом чтении.