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На маршруты в Великих Луках вышел «Родительский патруль»

В шести школах города Великие Луки из групп наиболее инициативных родителей создан «Родительский патруль». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки.

Фотография: отдел Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки

Его члены по инициативе Госавтоинспекции города совместно с командами ЮИД в утренние часы и по окончании школьных занятий осуществляют дежурства на пешеходных переходах вблизи учебных заведений. Таким образом, со стороны родительской общественности обеспечивается безопасность юных горожан на маршрутах «дом-школа-дом». С учащимися и их родителями, которые сопровождают детей в школу, проводятся разъяснительные беседы о важности и необходимости соблюдения ПДД РФ.

В ведомстве отметили, что в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, обеспечения дорожной безопасности детей в период окончания учебного года и начала летних школьных каникул в рамках операции «Внимание-дети!» сотрудники Госавтоинспекции южной столицы региона продолжают реализацию комплекса различных мероприятий профилактической направленности.

Ранее сообщалось, что за прошедший период 2025 года в Псковской области наблюдается рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов.