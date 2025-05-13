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Полицейские встретились с представителями родительского сообщества в Великих Луках

Полицейские встретились с представителями родительского сообщества в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки, разговор шел об обеспечении дорожной безопасности детей в период летних школьных каникул.

Фотография: отдел Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки

Обсуждение этой проблемы состоялось на общешкольном собрании с родителями детей, посещающих оздоровительный лагерь с дневным пребыванием в средней общеобразовательной школе №6. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили собравшимся, что одна из задач родителей - приучать ребенка безопасно вести себя на дороге, дать ему максимум знаний о Правилах дорожного движения.

«Это большая ответственность, ведь последствия за бездействие взрослых по контролю за поведением детей могут быть очень серьезными. Нельзя, в частности, забывать, что дети до 7 лет не должны одни находиться на проезжей части», - напомнили в Госавтоинспекции.

В ходе общения на собрании родители задавали интересовавшие их вопросы представителю Госавтоинспекции.

В отделе уточнили, что в целях активизации работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма несовершеннолетних и обеспечения безопасности детей в период летних школьных каникул, формирования законопослушного и уважительного отношения к закону личным составом отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки регулярно проводятся разъяснительные беседы с гражданами на общешкольных родительских собраниях и другие профилактические мероприятия.