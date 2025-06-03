←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Официально 03.06.2025 12:230 Врио начальника МРЭО Госавтоинспекции об экзаменах, продлении «прав» и количестве автотранспорта 03.06.2025 12:230 Врио начальника МРЭО Госавтоинспекции об экзаменах, продлении «прав» и количестве автотранспорта 02.06.2025 21:050 За неделю на псковских дорогах сотрудники ГАИ пресекли свыше 1300 нарушений 29.05.2025 09:450 Использование улицы Пароменской в Пскове в качестве места отправки детей в летние лагеря нарушает законодательство 28.05.2025 16:330 В Пскове могут построить новую дорогу к будущей школе на улице Киселева 27.05.2025 14:380 Полицейские встретились с представителями родительского сообщества в Великих Луках
 
 
 
 
 
АвтоМир / Официально

Врио начальника МРЭО Госавтоинспекции об экзаменах, продлении «прав» и количестве автотранспорта

03.06.2025 12:23|ПсковКомментариев: 0

Временно исполняющий обязанности начальника МРЭО Госавтоинспекции МВД России по Псковской области, майор полиции Виталий Соловьёв в программе «Беседка» на радиостанции ПЛН FM рассказал о работе подразделений МРЭО Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

 

- Добрый день. В эфире программа «Беседка». В студии ведущий Денис Бахтин. Сегодня у нас в гостях временно исполняющий обязанности начальника МРЭО Госавтоинспекции МВД России по Псковской области, майор полиции Соловьёв Виталий Александрович. Виталий Александрович, добрый день.

- Добрый день.

- В ближайшие полчаса мы будем говорить о работе регистрационно-экзаменационного отделения Госавтоинспекции Псковской области. Поговорим, какое количество транспорта зарегистрировано в Псковской области, о замене водительских удостоверений, об экзаменационной части.

Давайте начнем с общего. В структуре областного управления Госавтоинспекции есть отделение МРЭО, у которого есть отделения в Пскове, Великих Луках и в районах Псковской области.

- Да, всё верно.

- В каких районах действуют полноценные отделения?

- Самое полноценное подразделение МРЭО - в городе Пскове. Оно предоставляет все возможные государственные услуги. Более-менее крупное подразделение районного уровня находится в городе Великие Луки. Оказывает услуги по регистрации транспорта, экзаменационной деятельности и выдаче водительских удостоверений. Районное отделение в городе Опочка оказывает регистрационные услуги и по выдаче водительских удостоверений, и по экзаменационной деятельности. В Порхове и в Новоржеве оказываются услуги по замене водительских удостоверений и регистрации транспортных средств. Только регистрационные действия осуществляются в Острове, в Себеже и в Невеле.

- Раньше еще в Гдове был выездной формат работы.

- Раньше да, но сейчас уже нет.

- Жители Гдова теперь в Псков приезжают за всеми услугами?

- Да, я назвал все действующие подразделения.

- Больная тема для всех организаций, в том числе государственных, - кадровый вопрос. Насколько сейчас наши подразделения обеспечены кадрами? Везде хватает людей?

- Укомплектованность регистрационно-экзаменационных подразделений Псковской области находится на удовлетворительном уровне. Острого кадрового дефицита нет.

- Вам оказывают поддержку МФЦ, берут на себя часть работы. В плане замены документов, например.

- Через МФЦ граждане могут осуществить услуги по замене водительского удостоверения, как по сроку окончания действия, по утрате и смене персональных данных. Они разгружают Госавтоинспекцию в плане очередей.

- Давайте поговорим про регистрацию транспорта. Я нашел данные по количеству зарегистрированного транспорта в регионе на 2024-й год. Около 350 тысяч единиц зарегистрированного транспорта.

- Да, всё верно. Если совсем точно, на 1 января 2025 года зарегистрировано 367 335 единиц транспорта, включая прицепы.

- По-вашему, это много или мало в пересчете на количество жителей региона?

- Не думаю, что это большое количество для нашей области.

- В статистике ещё большая доля организаций. Транспорта юрлиц тоже достаточно много, плюс там же ещё и автобусы.

- Конечно. Предприятий немало в области.

- Я это к чему говорю. Часто эти цифры приводят и говорят, что у нас очень автомобилизированный регион, большое количество машин на душу населения, к тому, что мы как бы хорошо живём. Если посмотреть эти же цифры, можно увидеть, что около 170 тыс. - транспортные средства старше 15 лет. Если бы мы хорошо жили, наверное, были бы помоложе.

- Я тоже так думаю.

- Скажите, пожалуйста, как сегодня складывается ситуация с регистрацией транспорта? Есть ли какие-то временные задержки при получении этой услуги?

- Каких-то временных задержек нет. Есть определенная последовательность действий и регламентированы сроки предоставления государственной услуги. Если и возникают какие-то проблемы, только на стадии оформления. При осмотре транспортного средства могут возникнуть вопросы с техническим состоянием автомобиля, либо с невозможностью подтвердить подлинность агрегатов и узлов. Соответственно, автомобиль необходимо отправлять на экспертизу. Это может занять длительное время в зависимости от работы эксперта.

- Насколько часто проблема встречается, когда не видно номера узлов?

- Ежедневно. В среднем 3-5 единиц отправляются на экспертизу каждый день.

- Можете дать какие-то рекомендации тем, кто покупает автомобиль или другое транспортное средство, как обезопасить себя от этих проблем?

- Как у нас обычно покупают - губы намазали, пришли и пошли покупать. Все, понравилось, покупаю. А потом начинают вылезать определенные проблемы, связанные с регистрацией. Не считывается номер двигателя из-за коррозии. Поэтому могу дать совет: при покупке автомобиля смотреть не только на внешний вид автомобиля. А полностью изучить, залезть в номерные агрегаты, проверить, что все соответствует. Узнать, где какие номера находятся, в нынешний век интернета не составит проблемы. Перед покупкой посмотрите, где что сверить. Залезли, посмотрели, что все читается, вопросов нет.

- Кроме VIN-номера, какие еще могут быть проблемы, препятствующие регистрации, из часто встречающихся?

- Неправильное оформление договора о купле-продаже. Забывают подписи ставить, неправильно указывают сведения в договоре. Если автомобиль покупается в другом регионе, возникает временная проблема. Нужно связаться с предыдущим владельцем, переделать договор, искать его, чтобы он опять поставил подпись.

- Понятно. Если мы опять вернемся к теме времени оказания госуслуг. Некоторые организации составляют графики, когда у них больше посетителей, в какие дни недели. МРЭО работает со вторника по субботу, какие дни у вас самые загруженные, какие более свободные?

- По наблюдениям, более загружены начало и конец рабочей недели. В середине недели более-менее размеренно.

- А есть какие-то еще сезонные факторы? Например, перед Новым годом.

- Опять же, из наблюдений, люди к Новому году стараются себя порадовать. Ажиотаж перед Новым годом есть.

- В целом, если все нормально с документами и с машиной, за сутки реально пройти госуслугу по регистрации?

- Если вы имеете в виду, 8-часовой рабочий день, 8 часов и то много. Если все технически в нормальном состоянии, вопросов нет, в течение короткого времени возможно поставить на учет.

- В коронавирусные времена был наплыв посетителей, была возможность, поехать, допустим, вставать на учет в Дедовичах или в Опочке. Насколько имеет смысл делать это сейчас?

- Сейчас нет смысла, в принципе, где удобнее, кому ближе. Всё рядом.

- Перейдём к вопросам читателей. Почему, на ваш взгляд, принято решение о том, что с 1 апреля снять машину с учёта можно, но только при личном визите в Госавтоинспекцию, если купля-продажа происходят по простому письменному договору?

- С 1 марта вступили изменения в регламенты. Но я считаю, что эта мера правильная, потому что мы сами сталкивались с такими случаями. Предыдущий владелец для того, чтобы прекратить регистрацию, предоставлял договор не с тем лицом, с которыми заключал договор. Грубо говоря, приносили для прекращения регистрации несоответствующий договор, на основании которого ему регистрацию прекращали. Когда новый владелец приходил ставить авто на учёт, начинали возникать вопросы, потому что имеющаяся информация о договоре купли-продажи не соответствует договору купли-продажи, который принёс новый собственник. Из-за этого постоянно возникали проблемы у новых владельцев.

- Еще один вопрос от потребителей ваших услуг - почему нельзя записаться онлайн через госуслуги на прием для снятия машины с учета?

- Это раньше можно было до 1 марта. С 1 марта вступили силы изменения, что этого нельзя делать, только при личном посещении собственника. Сейчас через госуслуги можно прекратить регистрацию, только если договор купли-продажи был оформлен полностью в электронном виде, с электронными подписями и есть электронный договор.

- А кто может делать такие электронные договора, любая организация? Есть у нас такие случаи, когда эти небумажные договора оформляются?

- Таких случаев у нас еще не встречалось.

- Давайте перейдем к блоку вопросов по экзаменационной деятельности. На картах Яндекса есть любопытные отзывы о работе МРЭО, очень противоречивые. Люди, как правило, хвалят организацию госуслуг. Не всегда, но чаще. И ругают экзаменационную работу. Вот здесь есть вопросы по экзаменационной части. Больше всего людей беспокоят очереди на ожидания. В день экзамена человек приходит в 6 утра, чтобы занять очередь на сдачу. Но в этом случае ты далеко не первый и принять тебя могут в районе 13−14 часов. Все это время приходится быть на улице, на ногах, ожидать. Пишут про условия, что они вроде бы там не очень удобные для ожидания. Можете это прокомментировать?

- К нам тоже поступают обращения. Есть федеральные стандарты предоставления государственной услуги. Все наши помещения соответствуют этим стандартам. Есть залы для ожидания. Для летнего времени установлены кондиционеры, есть туалет и места хватает. Необходимости приходить к 6 утра нет. Не знаю, для чего это некоторые люди делают. Очередей в нынешнее время нет абсолютно. Гражданин приходит, отмечается. Если он сдает теоретический экзамен, на этом же экзамене инспектор назначает место и время, когда будет приниматься практический экзамен.

Понятно, что это не будет «в 14.10 к вам придет инспектор». Количество инспекторов, принимающих экзамен, ограничено. В промежуток с 14 до 15 часов придет и примет экзамен. Опять же, это зависит от количества человек и экзаменов на одного инспектора. Такого, чтобы весь день стоять с 6 утра ждать своего экзамена, нет.

- Один из наиболее распространенных вопросов касается экзаменационного маршрута. Мы все знаем список улиц, по которым ездят машины. В чем сложность поменять экзаменационный маршрут, чтобы эти образовательные услуги не превращались в натаскивание по какому-то маршруту, который ученики вызубривают? Их там обучают кататься, но, выехав в город, они привыкают ездить по определённому маршруту, а отклониться от него затрудняются.

- Это вопрос скорее к образовательным организациям. С 2021 года, когда поменялись правила приёма экзаменов, определения «маршрут» сейчас в принципе нет. Нет определённых маршрутов последовательности выполнения поворотов и разворотов. Регламент, который вступил в силу с 2021 года, подразумевает только перечень улиц, на которых можно проводить экзамен. В перечень улиц в Пскове входят практически все улицы. Поэтому это больше какие-то отговорки, старая обыденность мастеров производственного обучения и образовательных организаций, нежелание, взять и покреативить. Провести занятия не по двум улицам, а просто взять и поехать куда-то дальше. Это не запрещено.

- А на практике на приём экзаменов часто куда-нибудь в отдалённые районы города забираются? Например, на Северный обход?

- Нет, конечно. Время экзамена ограничено. Доехать до Северного обхода и обратно, займёт время.

- Получается, мы всё равно ограничены временными рамками.

- Да, мы ограничены временными рамками, чтобы принять экзамен, с улицы Труда поехать на Рижский проспект просто нецелесообразно.

- В новостях постоянно видим разные предложения по поводу усовершенствования работы по подготовке водителей. Одно из них в стадии рассмотрения в Государственной Думе - законопроект о федеральном рейтинге автошкол. Если он будет принят, Госавтоинспекция будет составлять списки автошкол по утвержденным критериям. Как вы думаете, рейтинг автошкол поможет будущим водителям? Есть ли какой-то практический смысл в этом?

- Конечно, я только за. Потому, что это сразу повлияет на рейтинг автошкол. Автошколы будет задумываться, что поменять в своей работе. Больше контроля, больше занятий, стремиться к тому, чтобы допустить к экзамену более подготовленных кандидатов в водителей, прежде чем просто выдать ему свидетельство и забыть про него. Кандидат в водители будет смотреть общедоступный рейтинг, чтобы выбрать автошколу. Это будет работать как инструмент конкуренции.

- Скорее, по отзывам и по кругу знакомых будут смотреть.

- Сарафанное радио никто не отменял. Но это всё-таки официальный реестр федерального уровня, а не отзыв от неизвестного человека.

- А еще недавно было озвучено предложение, чтобы автошколы переучивали за свой счёт учеников, которые не сдали экзамена «на права» с первого раза. Как вы к этой истории относитесь?

- Это из жёстких мер. Проблема скорее в том, что низкий процент сдачи. По мнению большинства представителей общественных организаций, которое я разделяю, всё зависит от обучения.

Чем качественнее школа обучает, тем более подготовленный придёт кандидат и сдаст экзамен. Понятно есть стрессовые ситуации. Первый раз попал на экзамен можно списать на это, но до трех раз. Но когда человек приходит после десяти попыток пересдачи и после двадцати приходит, не знаю, для чего это делается.

Вся ответственность за подготовку должна лежать только на образовательной организации. Кандидаты в водители часто жалуются, что Госавтоинспекция сильно придирается, но в действительности это не так.

- На сайте Госавтоинспекции есть цифры количества лиц, которые получили водительские удостоверения в Псковской области. За год - 4846, из них где-то 3500 — это обучившиеся впервые. Сколько у нас вообще людей, которые с первого раза задают экзамен на теорию и практику? Четверть?

- Это цифра выданных водительских удостоверений за год. Сюда входит и замена по истечению срока, по утрате, по смене персональных данных. Полученные первичные водительские удостоверения - где-то одна треть.

- С 1 апреля произошли определенные изменения по замене водительских удостоверений. Там есть блок, который касается иностранных граждан, для которых отменен льготный порядок. Второй блок, который, наверное, большего количества людей касается - это отмена автопродления прав. Давайте на этом остановимся.

- Важный момент: никто не отменял все постановления правительства, которые продлевали срок действия водительских удостоверений на три года. Это период 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Они так и продолжают действовать. А вот водительские удостоверения, которые заканчивали свой срок в 2022 году, в 2025-м уже необходимо менять.

А тех, у кого в 2023, 2024, и в 2025, вплоть до 31 декабря 2025 года будут заканчиваться и заканчиваются, они продлеваются ещё на три года, то есть до 2028 года. Эта информацию просто неправильно кто-то воспринял.

С 1 апреля 2025 года закончился упрощённый порядок замены водительского удостоверения как раз для иностранных граждан и граждан России, которые имеют иностранные водительские удостоверения. С 1 апреля 2024 года вступил в силу федеральный закон, который подразумевает, что иностранные водительские удостоверения в течение года с момента получения вида на жительство, гражданство Российской Федерации должны быть поменяны на российские.

Если в течение года их не поменять, всё, они недействительны на территории Российской Федерации. Обладатели не допускаются к управлению транспортным средством на нашей территории. Упрощенный порядок закончился. Теперь с 1 апреля 2025 года граждане РФ, получившие гражданство и имеющие иностранное водительское удостоверение с момента въезда в страну в течение года должны поменять водительское удостоверение.

Иностранные граждане, лица без гражданства, тоже имеют право поменять водительское удостоверение на российское, но в упрощенном варианте. Они меняли без сдачи экзаменов. Сейчас они для замены на категорию «B» должны сдать теоретический экзамен. Для получения остальных категорий, которые у них имеются в иностранном водительском удостоверении, должны пройти по высшей категории курсы подготовки в образовательной организации, сдать и теоретический и практический экзамен. И у них открываются все остальные категории.

- К сожалению, время наше подходит к завершению беседы. Задам последний вопрос. Есть смысл ждать окончания срока продленных «прав» или лучше заменить удостоверение сейчас?

- Это личное каждого, кому как удобнее. Кто-то готов сейчас поменять, кто-то напротив рад не думать об этом какое-то время.

- По загрузке особо проблем нет?

- Можно записаться через госуслуги. По федеральному закону установлена «глубина очереди по предоставлению госуслуги» - не больше пяти дней. У нас этот показатель соответствует норме.

- Виталий Александрович, спасибо большое за беседу, я надеюсь, что не в последний раз встречаемся. До встречи в следующем эфире.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 3622 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
03.06.2025, 12:230 Врио начальника МРЭО Госавтоинспекции об экзаменах, продлении «прав» и количестве автотранспорта 02.06.2025, 22:550 Ремонт «картами» в Пскове выполнит «Дорстройсервис» 02.06.2025, 21:050 За неделю на псковских дорогах сотрудники ГАИ пресекли свыше 1300 нарушений 02.06.2025, 21:001 «Ваши проблемы»: псковичи ждут ремонта двора на улице Западной
02.06.2025, 17:010 Нижний слой асфальта уложили на улице Генерала Маргелова в Пскове 02.06.2025, 15:370 С 3 июня изменится схема движения на некоторых улицах Пскова 02.06.2025, 14:500 «ГорДозор»: Круговорот кругов в Пскове. ВИДЕО 02.06.2025, 14:171 При столкновении велосипедиста с автомобилем в Пскове никто не пострадал
02.06.2025, 11:210 Совместными усилиями: в Великих Луках продолжается масштабное благоустройство 01.06.2025, 15:248 В Пскове на Рижском проспекте велосипедист врезался в автомобиль. ВИДЕО 01.06.2025, 13:190 Человека сбили в ДТП на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Народной в Пскове - очевидцы 30.05.2025, 17:590 Приставы вынудили псковича оплатить долг за ДТП после изъятия телефона
30.05.2025, 17:220 Два «японца» столкнулись на перекрестке улиц Розы Люксембург и Петровской в Пскове 30.05.2025, 17:210 Участок дороги на Красноармейской набережной в Пскове перекроют 2 июня 30.05.2025, 16:460 ДТП возле виадука в Пскове затрудняет движение в центр 30.05.2025, 15:100 Движение на улице Печорской в Пскове временно сделают двусторонним
30.05.2025, 14:100 Водитель Citroen проверила на прочность «Ладу Гранту» на улице Труда в Пскове. ФОТО 30.05.2025, 11:260 В Пскове на улице Коммунальной сбит пешеход 30.05.2025, 10:220 Более 7,5 км дорог отремонтировали в 2024 году в Пскове 30.05.2025, 08:550 Столкновение двух «Пежо» произошло на Октябрьской площади. ВИДЕО
29.05.2025, 21:330 Протяжённость пешеходной зоны увеличится на улице Госпитальной в Пскове 29.05.2025, 18:130 Андрей Ермаков: Поиск альтернативного места отправки детей в летние лагеря ведется  29.05.2025, 15:520 Ремонт более чем 2,5 километра дорог запланировали в Псковском районе 29.05.2025, 15:172 Попытка вернуться в поток привела к ДТП на Рижском проспекте в Пскове и 6-часовому ожиданию
29.05.2025, 14:050 Минтранс допустил возможность создания реестра таксистов в будущем 29.05.2025, 12:540 Участок дороги Пушкинские Горы – Локня ремонтируют по нацпроекту 29.05.2025, 12:491 Сергей Вострецов: Не можете производить свои автомобили — не мешайте покупать импортные 29.05.2025, 11:510 Бесплатный проезд псковским ветеранам и участникам войны продлен до конца года
29.05.2025, 11:300 В Псковской области пойманы нетрезвые водители 29.05.2025, 11:100 Момент падения мачты на улице Юбилейной в Пскове попал на видео 29.05.2025, 10:420 Мачта упала на автомобиль на улице Юбилейной в Пскове 29.05.2025, 10:150 Высокий спрос на автокредитование отметили в Сбере в апреле 2025 года в СЗФО
29.05.2025, 09:450 Использование улицы Пароменской в Пскове в качестве места отправки детей в летние лагеря нарушает законодательство 29.05.2025, 06:552 В Пскове не нашлось желающих ремонтировать перекресток улиц Индустриальной и Инженерной 28.05.2025, 20:300 На двух участках трассы Р-23 «Псков» 28 мая ограничат скорость транспорта 28.05.2025, 20:240 Житель Великих Лук осужден за нарушение правил дорожного движения со смертельным исходом
28.05.2025, 19:223 Улица Юбилейная в Пскове станет шестиполосной перед Народной и Маргелова 28.05.2025, 17:530 Псковичи выбирают машины с пробегом до 5 лет – аналитики 28.05.2025, 16:401 В центре Пскова может появиться еще одна камера фотовидеофиксации на непропуск пешеходов 28.05.2025, 16:330 В Пскове могут построить новую дорогу к будущей школе на улице Киселева
28.05.2025, 15:160 Житель Псковской области погиб в ДТП с автобусом, «Газелью» и Skoda под Кингисеппом 28.05.2025, 14:530 Материал по резонансному ДТП с BMW и Renault на Рижском проспекте в Пскове передадут следователям 28.05.2025, 07:060 В Пскове водитель пытался устроить конфликт из-за правил проезда на перекрестке с круговым движением 27.05.2025, 17:390 «Кузница»: Активный сезон дорожных работ. Крупные объекты, проблемные вопросы. ВИДЕО
27.05.2025, 17:380 Движение грузовиков на участке КАД в Петербурге перекроют из-за экономического форума 27.05.2025, 16:280 На четырех участках трассы Р-23 «Псков» 28 мая ограничат скорость транспорта 27.05.2025, 15:120 Почти 1,5 млрд рублей требуется для ремонта мостов в сторону гдовской деревни Самолва 27.05.2025, 14:390 На дорогах в Псковском районе ведутся работы по устройству тротуаров
27.05.2025, 14:380 Полицейские встретились с представителями родительского сообщества в Великих Луках 27.05.2025, 14:330 Станислав Стармолотов: «Псковавтодор» работает эффективно и профессионально 27.05.2025, 14:080 Станислав Стармолотов: Благодаря действиям кондуктора пожар в автобусе в Пскове обошелся без жертв 27.05.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» об активном сезоне дорожных работ
27.05.2025, 12:260 Борис Елкин: Контракт на ремонт моста Александра Невского будет трехлетним 27.05.2025, 11:000 Борис Елкин: Расширенное «кольцо» на Индустриальной станет более безопасным 27.05.2025, 09:430 Программой льготного автокредитования теперь могут воспользоваться семьи с двумя детьми 26.05.2025, 21:200 На четырех участках трассы Р-23 «Псков» 27 мая ограничат скорость транспорта
26.05.2025, 20:010 Несколько светофоров отключили на Завеличье 26.05.2025, 18:510 Свыше 1,4 тысячи нарушений пресекли псковские сотрудники ГАИ за неделю 26.05.2025, 17:370 Двум псковским семьям погибших участников СВО вручили авто в рамках программы «Мы помним» 26.05.2025, 16:312 В центре Пскова женщина пробила колесо на автомашине из-за повреждения дороги
26.05.2025, 14:260 Ежегодная акция «ГАИ против: ни дать, ни взять!» состоялась в Пскове 26.05.2025, 12:162 Момент движения BMW на Октябрьской площади в Пскове перед ДТП попал на видео 26.05.2025, 11:080 Гараж сгорел вместе с Audi в дновской деревне Морино 26.05.2025, 11:000 Два человека получили серьезные травмы в ДТП в центре Пскова в воскресенье
25.05.2025, 21:000 Россиян предупредили о штрафе за мытье автомобилей в неположенном месте 25.05.2025, 19:200 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 26 мая 25.05.2025, 16:000 Два человека госпитализированы в результате ДТП на Советской улице в Пскове 25.05.2025, 13:200 Дороги в нескольких районах Псковской области перекроют из-за подготовки к соревнованиям по ралли
24.05.2025, 16:401 Россиян предупредили о скачках цен на такси после локализации 24.05.2025, 13:200 Псковичу грозит до 12 лет заключения за смертельное ДТП на трассе Санкт-Петербург-Псков-Невель 24.05.2025, 12:370 Житель Псковского района попал под суд за нетрезвое вождение 24.05.2025, 06:000 Центр Пскова перекроют для транспорта 24 мая из-за проведения «Забега РФ»
23.05.2025, 22:083 Круг на Инженерной, попытка номер два 23.05.2025, 21:320 Эксперт допустил скорое введение обязательной регистрации личных электросамокатов 23.05.2025, 20:460 Президент РФ подписал закон о локализации такси 23.05.2025, 19:500 Маршрут автобуса №19 в Пскове 31 мая продлят до полигона «Завеличье»
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.