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Врио начальника МРЭО Госавтоинспекции об экзаменах, продлении «прав» и количестве автотранспорта

Временно исполняющий обязанности начальника МРЭО Госавтоинспекции МВД России по Псковской области, майор полиции Виталий Соловьёв в программе «Беседка» на радиостанции ПЛН FM рассказал о работе подразделений МРЭО Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

- Добрый день. В эфире программа «Беседка». В студии ведущий Денис Бахтин. Сегодня у нас в гостях временно исполняющий обязанности начальника МРЭО Госавтоинспекции МВД России по Псковской области, майор полиции Соловьёв Виталий Александрович. Виталий Александрович, добрый день.

- Добрый день.

- В ближайшие полчаса мы будем говорить о работе регистрационно-экзаменационного отделения Госавтоинспекции Псковской области. Поговорим, какое количество транспорта зарегистрировано в Псковской области, о замене водительских удостоверений, об экзаменационной части.

Давайте начнем с общего. В структуре областного управления Госавтоинспекции есть отделение МРЭО, у которого есть отделения в Пскове, Великих Луках и в районах Псковской области.

- Да, всё верно.

- В каких районах действуют полноценные отделения?

- Самое полноценное подразделение МРЭО - в городе Пскове. Оно предоставляет все возможные государственные услуги. Более-менее крупное подразделение районного уровня находится в городе Великие Луки. Оказывает услуги по регистрации транспорта, экзаменационной деятельности и выдаче водительских удостоверений. Районное отделение в городе Опочка оказывает регистрационные услуги и по выдаче водительских удостоверений, и по экзаменационной деятельности. В Порхове и в Новоржеве оказываются услуги по замене водительских удостоверений и регистрации транспортных средств. Только регистрационные действия осуществляются в Острове, в Себеже и в Невеле.

- Раньше еще в Гдове был выездной формат работы.

- Раньше да, но сейчас уже нет.

- Жители Гдова теперь в Псков приезжают за всеми услугами?

- Да, я назвал все действующие подразделения.

- Больная тема для всех организаций, в том числе государственных, - кадровый вопрос. Насколько сейчас наши подразделения обеспечены кадрами? Везде хватает людей?

- Укомплектованность регистрационно-экзаменационных подразделений Псковской области находится на удовлетворительном уровне. Острого кадрового дефицита нет.

- Вам оказывают поддержку МФЦ, берут на себя часть работы. В плане замены документов, например.

- Через МФЦ граждане могут осуществить услуги по замене водительского удостоверения, как по сроку окончания действия, по утрате и смене персональных данных. Они разгружают Госавтоинспекцию в плане очередей.

- Давайте поговорим про регистрацию транспорта. Я нашел данные по количеству зарегистрированного транспорта в регионе на 2024-й год. Около 350 тысяч единиц зарегистрированного транспорта.

- Да, всё верно. Если совсем точно, на 1 января 2025 года зарегистрировано 367 335 единиц транспорта, включая прицепы.

- По-вашему, это много или мало в пересчете на количество жителей региона?

- Не думаю, что это большое количество для нашей области.

- В статистике ещё большая доля организаций. Транспорта юрлиц тоже достаточно много, плюс там же ещё и автобусы.

- Конечно. Предприятий немало в области.

- Я это к чему говорю. Часто эти цифры приводят и говорят, что у нас очень автомобилизированный регион, большое количество машин на душу населения, к тому, что мы как бы хорошо живём. Если посмотреть эти же цифры, можно увидеть, что около 170 тыс. - транспортные средства старше 15 лет. Если бы мы хорошо жили, наверное, были бы помоложе.

- Я тоже так думаю.

- Скажите, пожалуйста, как сегодня складывается ситуация с регистрацией транспорта? Есть ли какие-то временные задержки при получении этой услуги?

- Каких-то временных задержек нет. Есть определенная последовательность действий и регламентированы сроки предоставления государственной услуги. Если и возникают какие-то проблемы, только на стадии оформления. При осмотре транспортного средства могут возникнуть вопросы с техническим состоянием автомобиля, либо с невозможностью подтвердить подлинность агрегатов и узлов. Соответственно, автомобиль необходимо отправлять на экспертизу. Это может занять длительное время в зависимости от работы эксперта.

- Насколько часто проблема встречается, когда не видно номера узлов?

- Ежедневно. В среднем 3-5 единиц отправляются на экспертизу каждый день.

- Можете дать какие-то рекомендации тем, кто покупает автомобиль или другое транспортное средство, как обезопасить себя от этих проблем?

- Как у нас обычно покупают - губы намазали, пришли и пошли покупать. Все, понравилось, покупаю. А потом начинают вылезать определенные проблемы, связанные с регистрацией. Не считывается номер двигателя из-за коррозии. Поэтому могу дать совет: при покупке автомобиля смотреть не только на внешний вид автомобиля. А полностью изучить, залезть в номерные агрегаты, проверить, что все соответствует. Узнать, где какие номера находятся, в нынешний век интернета не составит проблемы. Перед покупкой посмотрите, где что сверить. Залезли, посмотрели, что все читается, вопросов нет.

- Кроме VIN-номера, какие еще могут быть проблемы, препятствующие регистрации, из часто встречающихся?

- Неправильное оформление договора о купле-продаже. Забывают подписи ставить, неправильно указывают сведения в договоре. Если автомобиль покупается в другом регионе, возникает временная проблема. Нужно связаться с предыдущим владельцем, переделать договор, искать его, чтобы он опять поставил подпись.

- Понятно. Если мы опять вернемся к теме времени оказания госуслуг. Некоторые организации составляют графики, когда у них больше посетителей, в какие дни недели. МРЭО работает со вторника по субботу, какие дни у вас самые загруженные, какие более свободные?

- По наблюдениям, более загружены начало и конец рабочей недели. В середине недели более-менее размеренно.

- А есть какие-то еще сезонные факторы? Например, перед Новым годом.

- Опять же, из наблюдений, люди к Новому году стараются себя порадовать. Ажиотаж перед Новым годом есть.

- В целом, если все нормально с документами и с машиной, за сутки реально пройти госуслугу по регистрации?

- Если вы имеете в виду, 8-часовой рабочий день, 8 часов и то много. Если все технически в нормальном состоянии, вопросов нет, в течение короткого времени возможно поставить на учет.

- В коронавирусные времена был наплыв посетителей, была возможность, поехать, допустим, вставать на учет в Дедовичах или в Опочке. Насколько имеет смысл делать это сейчас?

- Сейчас нет смысла, в принципе, где удобнее, кому ближе. Всё рядом.

- Перейдём к вопросам читателей. Почему, на ваш взгляд, принято решение о том, что с 1 апреля снять машину с учёта можно, но только при личном визите в Госавтоинспекцию, если купля-продажа происходят по простому письменному договору?

- С 1 марта вступили изменения в регламенты. Но я считаю, что эта мера правильная, потому что мы сами сталкивались с такими случаями. Предыдущий владелец для того, чтобы прекратить регистрацию, предоставлял договор не с тем лицом, с которыми заключал договор. Грубо говоря, приносили для прекращения регистрации несоответствующий договор, на основании которого ему регистрацию прекращали. Когда новый владелец приходил ставить авто на учёт, начинали возникать вопросы, потому что имеющаяся информация о договоре купли-продажи не соответствует договору купли-продажи, который принёс новый собственник. Из-за этого постоянно возникали проблемы у новых владельцев.

- Еще один вопрос от потребителей ваших услуг - почему нельзя записаться онлайн через госуслуги на прием для снятия машины с учета?

- Это раньше можно было до 1 марта. С 1 марта вступили силы изменения, что этого нельзя делать, только при личном посещении собственника. Сейчас через госуслуги можно прекратить регистрацию, только если договор купли-продажи был оформлен полностью в электронном виде, с электронными подписями и есть электронный договор.

- А кто может делать такие электронные договора, любая организация? Есть у нас такие случаи, когда эти небумажные договора оформляются?

- Таких случаев у нас еще не встречалось.

- Давайте перейдем к блоку вопросов по экзаменационной деятельности. На картах Яндекса есть любопытные отзывы о работе МРЭО, очень противоречивые. Люди, как правило, хвалят организацию госуслуг. Не всегда, но чаще. И ругают экзаменационную работу. Вот здесь есть вопросы по экзаменационной части. Больше всего людей беспокоят очереди на ожидания. В день экзамена человек приходит в 6 утра, чтобы занять очередь на сдачу. Но в этом случае ты далеко не первый и принять тебя могут в районе 13−14 часов. Все это время приходится быть на улице, на ногах, ожидать. Пишут про условия, что они вроде бы там не очень удобные для ожидания. Можете это прокомментировать?

- К нам тоже поступают обращения. Есть федеральные стандарты предоставления государственной услуги. Все наши помещения соответствуют этим стандартам. Есть залы для ожидания. Для летнего времени установлены кондиционеры, есть туалет и места хватает. Необходимости приходить к 6 утра нет. Не знаю, для чего это некоторые люди делают. Очередей в нынешнее время нет абсолютно. Гражданин приходит, отмечается. Если он сдает теоретический экзамен, на этом же экзамене инспектор назначает место и время, когда будет приниматься практический экзамен.

Понятно, что это не будет «в 14.10 к вам придет инспектор». Количество инспекторов, принимающих экзамен, ограничено. В промежуток с 14 до 15 часов придет и примет экзамен. Опять же, это зависит от количества человек и экзаменов на одного инспектора. Такого, чтобы весь день стоять с 6 утра ждать своего экзамена, нет.

- Один из наиболее распространенных вопросов касается экзаменационного маршрута. Мы все знаем список улиц, по которым ездят машины. В чем сложность поменять экзаменационный маршрут, чтобы эти образовательные услуги не превращались в натаскивание по какому-то маршруту, который ученики вызубривают? Их там обучают кататься, но, выехав в город, они привыкают ездить по определённому маршруту, а отклониться от него затрудняются.

- Это вопрос скорее к образовательным организациям. С 2021 года, когда поменялись правила приёма экзаменов, определения «маршрут» сейчас в принципе нет. Нет определённых маршрутов последовательности выполнения поворотов и разворотов. Регламент, который вступил в силу с 2021 года, подразумевает только перечень улиц, на которых можно проводить экзамен. В перечень улиц в Пскове входят практически все улицы. Поэтому это больше какие-то отговорки, старая обыденность мастеров производственного обучения и образовательных организаций, нежелание, взять и покреативить. Провести занятия не по двум улицам, а просто взять и поехать куда-то дальше. Это не запрещено.

- А на практике на приём экзаменов часто куда-нибудь в отдалённые районы города забираются? Например, на Северный обход?

- Нет, конечно. Время экзамена ограничено. Доехать до Северного обхода и обратно, займёт время.

- Получается, мы всё равно ограничены временными рамками.

- Да, мы ограничены временными рамками, чтобы принять экзамен, с улицы Труда поехать на Рижский проспект просто нецелесообразно.

- В новостях постоянно видим разные предложения по поводу усовершенствования работы по подготовке водителей. Одно из них в стадии рассмотрения в Государственной Думе - законопроект о федеральном рейтинге автошкол. Если он будет принят, Госавтоинспекция будет составлять списки автошкол по утвержденным критериям. Как вы думаете, рейтинг автошкол поможет будущим водителям? Есть ли какой-то практический смысл в этом?

- Конечно, я только за. Потому, что это сразу повлияет на рейтинг автошкол. Автошколы будет задумываться, что поменять в своей работе. Больше контроля, больше занятий, стремиться к тому, чтобы допустить к экзамену более подготовленных кандидатов в водителей, прежде чем просто выдать ему свидетельство и забыть про него. Кандидат в водители будет смотреть общедоступный рейтинг, чтобы выбрать автошколу. Это будет работать как инструмент конкуренции.

- Скорее, по отзывам и по кругу знакомых будут смотреть.

- Сарафанное радио никто не отменял. Но это всё-таки официальный реестр федерального уровня, а не отзыв от неизвестного человека.

- А еще недавно было озвучено предложение, чтобы автошколы переучивали за свой счёт учеников, которые не сдали экзамена «на права» с первого раза. Как вы к этой истории относитесь?

- Это из жёстких мер. Проблема скорее в том, что низкий процент сдачи. По мнению большинства представителей общественных организаций, которое я разделяю, всё зависит от обучения.

Чем качественнее школа обучает, тем более подготовленный придёт кандидат и сдаст экзамен. Понятно есть стрессовые ситуации. Первый раз попал на экзамен можно списать на это, но до трех раз. Но когда человек приходит после десяти попыток пересдачи и после двадцати приходит, не знаю, для чего это делается.

Вся ответственность за подготовку должна лежать только на образовательной организации. Кандидаты в водители часто жалуются, что Госавтоинспекция сильно придирается, но в действительности это не так.

- На сайте Госавтоинспекции есть цифры количества лиц, которые получили водительские удостоверения в Псковской области. За год - 4846, из них где-то 3500 — это обучившиеся впервые. Сколько у нас вообще людей, которые с первого раза задают экзамен на теорию и практику? Четверть?

- Это цифра выданных водительских удостоверений за год. Сюда входит и замена по истечению срока, по утрате, по смене персональных данных. Полученные первичные водительские удостоверения - где-то одна треть.

- С 1 апреля произошли определенные изменения по замене водительских удостоверений. Там есть блок, который касается иностранных граждан, для которых отменен льготный порядок. Второй блок, который, наверное, большего количества людей касается - это отмена автопродления прав. Давайте на этом остановимся.

- Важный момент: никто не отменял все постановления правительства, которые продлевали срок действия водительских удостоверений на три года. Это период 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Они так и продолжают действовать. А вот водительские удостоверения, которые заканчивали свой срок в 2022 году, в 2025-м уже необходимо менять.

А тех, у кого в 2023, 2024, и в 2025, вплоть до 31 декабря 2025 года будут заканчиваться и заканчиваются, они продлеваются ещё на три года, то есть до 2028 года. Эта информацию просто неправильно кто-то воспринял.

С 1 апреля 2025 года закончился упрощённый порядок замены водительского удостоверения как раз для иностранных граждан и граждан России, которые имеют иностранные водительские удостоверения. С 1 апреля 2024 года вступил в силу федеральный закон, который подразумевает, что иностранные водительские удостоверения в течение года с момента получения вида на жительство, гражданство Российской Федерации должны быть поменяны на российские.

Если в течение года их не поменять, всё, они недействительны на территории Российской Федерации. Обладатели не допускаются к управлению транспортным средством на нашей территории. Упрощенный порядок закончился. Теперь с 1 апреля 2025 года граждане РФ, получившие гражданство и имеющие иностранное водительское удостоверение с момента въезда в страну в течение года должны поменять водительское удостоверение.

Иностранные граждане, лица без гражданства, тоже имеют право поменять водительское удостоверение на российское, но в упрощенном варианте. Они меняли без сдачи экзаменов. Сейчас они для замены на категорию «B» должны сдать теоретический экзамен. Для получения остальных категорий, которые у них имеются в иностранном водительском удостоверении, должны пройти по высшей категории курсы подготовки в образовательной организации, сдать и теоретический и практический экзамен. И у них открываются все остальные категории.

- К сожалению, время наше подходит к завершению беседы. Задам последний вопрос. Есть смысл ждать окончания срока продленных «прав» или лучше заменить удостоверение сейчас?

- Это личное каждого, кому как удобнее. Кто-то готов сейчас поменять, кто-то напротив рад не думать об этом какое-то время.

- По загрузке особо проблем нет?

- Можно записаться через госуслуги. По федеральному закону установлена «глубина очереди по предоставлению госуслуги» - не больше пяти дней. У нас этот показатель соответствует норме.

- Виталий Александрович, спасибо большое за беседу, я надеюсь, что не в последний раз встречаемся. До встречи в следующем эфире.