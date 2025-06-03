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Максимальная выплата по европротоколу при ДТП увеличится с 5 июля

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое, до 200 тысяч рублей, лимита выплат по европротоколу в рамках ОСАГО, когда у участников ДТП есть разногласия. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон повышает со 100 тысяч до 200 тысяч рублей максимальный размер страхового возмещения по ОСАГО в случае оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции при наличии разногласий между участниками аварии – при условии, что водители сделали фотографии повреждений, пишет РИА Новости.

В случаях, когда такие фотографии не сделаны, сохраняется прежний лимит - 100 тысяч рублей.

При отсутствии разногласий между участниками ДТП и наличии фотофиксации максимальный размер выплаты при оформлении по европротоколу составляет 400 тысяч рублей.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Согласно пояснительной записке, его реализация увеличит количество оформлений ДТП по европротоколу – это сэкономит время водителей, а также позволит избежать заторов на дорогах и более эффективно использовать личный состав дорожно-патрульной службы.