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Госавтоинспекция: Самое распространенное нарушение ПДД на площади Ленина в Пскове - проезд на красный сигнал светофора

Большинство нарушений правил дорожного движения, фиксируемых новым комплексом на площади Ленина в Пскове, – это проезд на красный сигнал светофора. Об этом рассказал начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Юрий Федоров 18 июля в программе «На пятой передаче» в эфире ПЛН FM.

Комплекс фиксирует неостановку водителя транспортного средства на запрещающий сигнал перед стоп-линией, проезд на запрещающийся сигнал светофора, движение не из той полосы. Среди прочего комплекс «видит» движение с Ольгинского моста налево со средней полосы при движении налево на Запсковье.

Основное допускаемое водителями нарушение – это движение на красный сигнал светофора. По словам Юрия Федорова, подобные действия составляют до 99% нарушений на данном перекрестке.