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Введение одностороннего движения на участке улицы Свердлова в Пскове отложено до середины августа

Исполнение решения о введении одностороннего движения на участке улицы Свердлова в Пскове у школы №2 отложено до середины августа. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, данная информация озвучена 25 июля на заседании межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения на дорогах Пскова.

Приблизительная дата установки дорожных знаков – 15 августа. Работы планируют выполнить до начала учебного года.

Ранее городская комиссия по безопасности дорожного движения принимала решение о введении одностороннего движения на участке от Комиссаровского переулка до улицы Карла Маркса. Решение планировали исполнить с 1 июля.