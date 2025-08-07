АвтоМир / Официально

ФАС возбудила дела из-за завышения розничных цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба проведет расследование из-за завышенных цен на топливо на АЗС, сообщило правительство.

«ФАС возбудила несколько дел по нарушению антимонопольного законодательства по случаям завышения розничных цен на заправках в отдельных регионах», — говорится в сообщении.

В понедельник вице-премьер Александр Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. На нем обсуждались обстановка в период повышенного летнего спроса и другие связанные с этим вопросы. По итогам заседания Новак поручил Минэнерго следить за рынком для обеспечения топливом и соблюдением баланса цен в рознице, а Минэкономразвития — проанализировать параметры, влияющие на их формирование, пишет РИА Новости.

В начале месяца антимонопольное ведомство сообщало, что анализирует цены на бензин на примерно 12 тысячах автозаправок по всей России. В частности, на предмет нарушений проверяли АЗС в Приморье и новых регионах.