В Госдуме предложили разработать механизм мониторинга цен на бензин

Депутат Госдумы Ярослав Нилов направил обращение руководителю ФАС Максиму Шаскольскому с предложением разработать дополнительный механизм регулярного мониторинга доступности бензина и цен на него в регионах РФ, а также механизмы оперативного реагирования на возникающие очаги «топливного кризиса».

«Прошу вас дать поручение разработать дополнительный механизм регулярного мониторинга доступности бензина и цен на него, в частности, в наиболее проблемных с этой точки зрения регионах (те же Сибирь, Дальний Восток), а также механизмы оперативного и эффективного реагирования на возникающие очаги "топливного кризиса"», - сказано в обращении.

В документе подчеркивается, что нынешняя ситуация с ростом цен на бензин демонстрирует недостаточную эффективность принимаемых в этом направлении мер. Добавляется, что, согласно поступающим сигналам и данным из открытых источников, только за последние недели в 77 регионах России зафиксирован резкий рост стоимости топлива, что особенно заметно в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока, пишет РИА Новости.

«На фоне физического дефицита бензина на АЗС цены продолжают расти, что неизбежно отрицательно сказывается на транспортных затратах перевозчиков и, соответственно, на конечной стоимости продуктов для потребителей», - подчеркивается в тексте обращения.

По мнению Нилова, практическая реализация данного предложения обеспечит более плавный переход к точке стабилизации топливного рынка, сроки которой уточняются на основе нового комплекса антикризисных мер правительства РФ, а также позволит в значительной степени нивелировать уровень социальной напряженности в обществе.