Более 1200 нарушений ПДД выявили сотрудники ГАИ за неделю в Псковской области

За период с 15 по 21 сентября сотрудники Госавтоинспекции пресекли более 1200 административных правонарушений в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Госавтоинспекции УМВД России по региону.

Всего за семь дней было выявлено и пресечено 1224 административных правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. Выявлен 41 водитель, управляющий транспортным средством в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано шесть водителей.

За данный период на территории области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибли, 15 – получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям.