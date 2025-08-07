АвтоМир / Официально

Количество ДТП с участием детей в Псковской области снизилось на 35,1%

Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей в Псковской области снизилось на 35,1%, сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе очередного заседания межведомственной региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«По итогам 8-ми месяцев основные показатели снизились: число ДТП — на 14,2%, количество раненых — на 17,7%, погибших — на 27,5%. Также снизилось число ДТП с участием детей на 35,1%», — сказал Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что несмотря на снижение показателей по количеству ДТП, количество раненых и погибших людей остается достаточно высоким.