За период с 22 по 28 сентября в Псковской области зарегистрировали 12 ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1 254 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения с 22 по 28 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Выявлено 33 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них семь задержаны за повторное вождение в нетрезвом виде.

За этот период на территории Псковской области зарегистрировали 12 дорожно-транспортных происшествий. Погибших нет, 14 человек получили травмы различной степени тяжести.