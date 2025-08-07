АвтоМир / Официально

При покупке СИМ ребенку нужно ответить на три вопроса – главный псковский госавтоинспектор

Родители при покупке СИМ ребенку должны ответить на три вопроса. Такое мнение высказал врио начальника управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Андрей Калинин 15 октября в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Андрей Калинин отметил, что использование средств индивидуальной мобильности популярно, но при этом требует соблюдения определенных условий, предусмотренных, в том числе, правилам дорожного движения. «Каждый родитель, принимая решение [о покупке СИМ ребенку], должен задуматься, а будет ли его ребенок неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, будет ли ребенок осознавать реальную опасность совершенных им действий и не подвергается ли он в этом случае необоснованным рискам», - сказал он.

«Конечно, мы не вправе запрещать что-то. Есть соответствующие правила, при соблюдении которых управление, в том числе этим механическими транспортными средствами, возможно», - добавил спикер.