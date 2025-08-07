Новые правила расчета утильсбора на легковые автомобили вступят в силу с 1 декабря

Правительство РФ утвердило новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, они вступят в силу с 1 декабря текущего года, говорится в соответствующем постановлении на сайте официального опубликования правовых актов.
Как пояснили в Минпромторге РФ, в механизм расчета утилизационного сбора внесен ряд дополнительный показателей. Базовая ставка утильсбора для легковых автомобилей будет формироваться по типу и объему двигателя. При этом мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале, пишет РИА Новости.
Накануне первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал в интервью, что льготный коэффициент расчёта утильсбора сохранится на ввоз иномарок для собственных нужд. Также льготный коэффициент сохранится для автомобилей мощностью двигателя до 160 лошадиных сил, что составляет более 80% всего российского автопарка.
Кроме того, по словам первого вице-премьера, правительство не ожидает резких скачков цен на автомобили в России из-за изменения механизма расчета утильсбора с учетом объявленного переноса сроков его вступления в силу до декабря. Также власти не ставят цели «закрыть» рынок с помощью утильсбора и понимают, что отсутствие конкуренции затормозит развитие российских автопроизводителей.
Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.