Новые правила расчета утильсбора на легковые автомобили вступят в силу с 1 декабря

Правительство РФ утвердило новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, они вступят в силу с 1 декабря текущего года, говорится в соответствующем постановлении на сайте официального опубликования правовых актов.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. Nº 1291 "Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним..." …Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2025 года», - говорится в документе.

Как пояснили в Минпромторге РФ, в механизм расчета утилизационного сбора внесен ряд дополнительный показателей. Базовая ставка утильсбора для легковых автомобилей будет формироваться по типу и объему двигателя. При этом мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале, пишет РИА Новости.

«С целью поддержки тех граждан, которые могли заказать и оплатить автомобили с мощностью двигателя свыше 160 л.с. уже после публикации проекта нормативно-правового акта с новыми параметрами или столкнуться с непрогнозируемыми задержками в доставке транспортных средств, было принято решение о переносе даты вступления в силу новых правил на один месяц. Утвержденные параметры начнут действовать с 1 декабря 2025 года и не затронут тех, кто оплатил утильсбор на иномарку до их вступления в силу», - напомнили в Минпромторге.

Накануне первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал в интервью, что льготный коэффициент расчёта утильсбора сохранится на ввоз иномарок для собственных нужд. Также льготный коэффициент сохранится для автомобилей мощностью двигателя до 160 лошадиных сил, что составляет более 80% всего российского автопарка.

Кроме того, по словам первого вице-премьера, правительство не ожидает резких скачков цен на автомобили в России из-за изменения механизма расчета утильсбора с учетом объявленного переноса сроков его вступления в силу до декабря. Также власти не ставят цели «закрыть» рынок с помощью утильсбора и понимают, что отсутствие конкуренции затормозит развитие российских автопроизводителей.

Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.